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第2起BA.5本土死亡個案！60多歲女有慢性病史　確診3天亡

▲指揮中心說明國內第二起本土BA.5死亡個案。（圖／指揮中心）
▲指揮中心說明國內第二起本土BA.5死亡個案。（圖／指揮中心）

編輯中心/綜合報導

2022-09-12 14:28:36

中央流行疫情指揮中心今(12)日公布國內新增25,583例COVID-19確定病例，分別為25,346例本土個案及237例境外移入；另確診個案中新增28例死亡。醫療應變組副組長羅一鈞表示，今日沒有特殊的年輕死亡或中重症個案，不過有一起日前公布的死亡個案，最新確定為感染BA.5病毒株，為國內本土第二例BA.5死亡個案。

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▲指揮中心說明死亡與中重症個案。（圖／指揮中心）
▲指揮中心說明死亡與中重症個案。（圖／指揮中心）
指揮中心指出，今日新增28例本土病例死亡個案，為18例男性、10例女性，年齡介於60多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、24例具慢性病史、19例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年7月26日至9月9日，死亡日期介於8月29日至9月9日。

對於國內出現第二例BA.5死亡個案，羅一鈞說明該死者為一位60多歲女性，是9月9號公佈的死亡個案，最新確認為感染BA.5病毒株，本身患有糖尿病、中風等慢性病史，長期臥床，未曾接種過疫苗。8月30號快篩陽性確診，當日就醫住院，有使用瑞德西韋等藥物，不幸病情惡化，於9月1號過世，死因為新冠肺炎併呼吸衰竭。（編輯：倪浩軒）

▲指揮中心說明死亡與中重症個案。（圖／指揮中心）
▲指揮中心說明死亡與中重症個案。（圖／指揮中心）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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