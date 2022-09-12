藍控學歷造假、涉賭博電玩　劉建國競總斥：不抹黑不會選

我是廣告 請繼續往下閱讀
蔡宛緻說，劉建國過去在選舉期間就曾遭指涉經營賭博電玩一事，一名尹姓候選人在公辦辯論會上提出質疑並要求劉建國主動釐清，強調不會因為用質疑或者提問的方式去表達，就可以規避犯罪。
蔡宛緻指出，尹姓候選人是在辯論會或者記者會這樣一個公開的場合，去影射競爭對手有黑道的背景，有經營賭博電玩，要負擔比較高的查證義務，所提出的資料與劉建國關聯薄弱，另尹姓候選人同樣要參選，足以認為是基於選舉考量，貶低競爭對手名譽，最後則是3位證人稱劉建國經營賭博電玩，所以是黑道，但經過法院審理的結果，其實也是道聽塗說，但遺憾的是對手重新講述最高法院所認定的不實內容。
針對國民黨指控論文抄襲，競總發言人林廉貴表示，南華大學旅遊管理規定研究生畢業前，一定要有與論文相關的研討會或期刊接受發表的證明，因此劉建國將論文投稿於研討會，並被接受為口頭發表，由於論文是劉委員與指導教授共同研究討論，所以第一作者是掛指導教授丁誌魰，第二作者則是掛劉建國，只是在發表當天因為劉建國在立院有要公，所以將出席報告者列為第三作者，但該天研討會主題就是劉建國論文的相關內容，何來抄襲之說。
林廉貴表示，2018年《學位授予法》修正後，所有論文在國家圖書館一律公開，可以自由借閱，不清楚國民黨召開記者會指控，在國圖借不到論文所謂何來，而網路上因指導教授與評審教授建議，劉建國論文內有許多量化數據，可再修改精進後，投書期刊發表，因此基於《著作權法》考量，在教授建議下，5年內暫不予在網上公開論文內容，對手對相關法規都不清楚情況下就召開記者會，意圖打烏賊戰。
林廉貴表示，國民黨今日召開這樣潑髒水的記者會，令人遺憾之外，也讓人質疑代替張麗善召開記者會的議員候選人，用這種方式蹭知名度，淪為張麗善打手，處理這種早已被法院判決誹謗確定的不實指控，恐讓2人背上誹謗罪。
最後林廉貴說，未來會提出好政策爭取縣民認同，另呼籲張麗善要潑別人髒水前，先把自己擦乾淨，張麗善胞兄張榮味貪污判刑定讞，胞弟張啟盟佔用國有地一審判決確定，這才是法院認證的黑金家族。