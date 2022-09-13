疫後結婚潮！晶華優惠替新人圓夢 喜來登推創意「玩」婚
近來隨著民眾越來越習慣疫情下的生活，婚宴市場也漸漸回溫，出現「趕辦婚宴潮」，愛侶們好不容易熬過疫情，紛紛急切於在短期內舉辦婚宴。對此星級酒店聽到天下有情人們的心聲了！為幫新人們圓夢，晶華推出「晶選30．晚鳥婚宴專案」，選出2022年底前的30天「幸福日」，祭出喜酒每桌16800元超殺優惠；喜來登大飯店也針對現今新人們喜愛改走個性化主題婚禮，推出宮廷風以及浪漫花園風格婚宴主題，讓新人可以選擇自己喜歡的樣式見證幸福。
晶華酒店指出，根據業者內部統計，7至8月來電詢問婚宴場地的數字較2019年疫情前成長了40%，其中有超過3成的準新人希望以年底前完婚為目標。對此晶華酒店順勢推出「晶選30．晚鳥婚宴專案」，不僅祭出喜酒每桌16800元超殺優惠，專案中更包含舞台、桌花、婚紗照片區等婚禮現場佈置、新人婚前餐點、婚禮顧問團隊與管家客製化服務、專業燈光音響、禮金文具備品、以及親友住宿客房五折優惠。選定於這30天「好嫁幸福日」舉辦婚宴的新人，再送價值36,000元的晶華酒店名人套房兩天一夜住宿以及滿載冷肉盤、甜品以及氣泡酒的「新婚派對車」。
喜來登大飯店也感受到疫後婚宴市場停擺兩年，好不容易搭上熱潮，飯店方看好不少新人趕在今年底、明年初完婚，再加上越來越多人對婚宴抱持不同的憧憬，趁勢首度推出「囍緣 花嫁」，傳統「宮廷風」中式紅色會場布置、婚禮古禮、中式婚服等等，讓你一秒穿越古代變「娘娘」！不僅場地布置細心，喜宴食物也相當豐盛，喜來登整合館內資源優勢以米其林餐飲團隊規劃喜宴菜色、大師級食材藝術家黃銘波主廚設計囍字冰雕雞尾酒與果雕，每桌35000元起。
另外如果想走像玄彬孫藝真那樣的西式花園浪漫婚禮，喜來登飯店也有推出位於圓山站花博公園的千坪綠色花園場地，全新落成純白帳篷內由專屬花藝設計打造浪漫氛圍，三十年經驗團隊操刀婚宴美饌品質保證，以及提供新人婚宴管家打理瑣碎大小事，讓有浪漫憧憬的新人們不用出國也能擁有歐式秘境夢幻婚禮，留下幸福回憶。