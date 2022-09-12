五月天瑪莎無預警曝「新身分」　啟蒙者竟是張雨生

適逢音樂才子張雨生逝世25周年，台北流行音樂中心宣布將帶歌迷來趟「登月」音樂之旅，五月天瑪莎以「領航員」的身分擔任特展音樂總監，以張雨生10年創作生涯中無數動人經典樂章鋪成音樂奇幻旅程，讓歌迷能跟隨這位「音樂太空人」的神奇音樂魅力踏上月球，一起參與千載難逢的太空登月計畫「想你到月球 張雨生特展」。
入行25年的五月天瑪莎把張雨生視作對流行音樂的啟蒙，此次接下「想你到月球 張雨生特展」音樂總監這個重責大任，對從小就是張雨生迷的瑪莎來說意義非凡。瑪莎提到人生買的第一卷錄音帶正是《天天想你》，「當時無論念書或是睡前聽的唱片都是《天天想你》，由於實在太喜歡這張專輯，從第一首到最後一首聽了無數次，甚至連詞曲作者到內頁的介紹文案都熟記在腦中！」而在上下學路程、起床睡覺前都反覆聆聽的頻率下，錄音帶最後竟然被他聽壞了。
由於當時五月天在發行首張專輯前張雨生就意外去世、殞落歌壇，讓瑪莎抱憾沒能有機會見到張雨生本人，並當面感謝他對自己音樂之路的影響。趁著這次為「想你到月球 張雨生特展」策展，身為音樂總監的瑪莎藉此重溫張雨生的音樂作品，特別結合《天天想你》與《帶我去月球》兩首經典歌曲的意念，以此為概念貫穿整個展覽。