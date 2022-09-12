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名家論壇》韋安／台北選戰奢望「棄保」根本搞錯方向

▲自台北選戰開打以來，藍綠白三方角力之下，各陣營無不把「棄保」當成重要課題。圖為台北市長參選人陳時中。（圖／記者陳威叡攝，2022.09.12）
▲自台北選戰開打以來，藍綠白三方角力之下，各陣營無不把「棄保」當成重要課題。圖為台北市長參選人陳時中。（圖／記者陳威叡攝，2022.09.12）

文／韋安

2022-09-12 17:34:36

自台北選戰開打以來，藍綠白三方角力之下，各陣營無不把「棄保」當成重要課題，和勝選無可或缺的必要條件。但無疑都在漲他人志氣，滅自己威風，也是得不償失的搞錯大方向。

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台灣的重要選舉，從來都沒有發生過「完美棄保」。1994台北市長選舉，趙少康的民調始終領先同屬泛藍的黃大洲，但黃的票最終沒有棄保，流向趙，而使綠營的陳水扁當選。

2000年更是如此，宋楚瑜的民意支持一直高於連戰，但最後還是沒有發生棄保，同樣導致陳水扁的當選。

2018柯文哲的連任成功，確實是因為棄保因素。不過這是極為特殊的去，邊開票邊投票之下發生的結果。原定投票時間截止後，開票顯示了各方得票情況，泛綠原本要投給姚文智的人，看姚已毫無機會，才把票轉移給柯文哲。而柯文哲、丁守中的支持者繼續「補票」，最後柯以些微差距3千多票小贏。這樣的情況，有可能發生第二次嗎？

自一開始，藍營人士便一再鼓吹非藍白合才有贏的機會。不得其門之後，又一再著墨在蔣萬安、黃珊珊對泛藍基本盤的爭奪。結果，蔣的民調由盛而衰（當然有其它原因），黃的民調則由毫無威脅性，跳升到20趴以上。正式進入三腳督之列。

在陳時中正式參選後，批柯打黃又成了綠營的重頭戲。所用逼簽「不投降同意書」，要求支持「抗中保台」表態，不僅對早已「死豬不怕滾燙」柯文哲無所減損，卻讓中間選民向白色力量靠近。

可說，藍綠現階段想要達成的棄保效應，都無功而返。而且三方陷入都沒有強將，各自均出現團隊問題，也沒提出亮眼像樣的政見，出包到是不少的困境。

台北市長之戰關係著，民進黨小英主席權力意志的延續，英系人馬未來發展的背水一戰；柯文哲和民眾黨存續的基礎；國民黨重返執政的搶灘。

所以任何一方在台北選局中，都會死拚到極限。所謂「棄保」只是選舉過程中的花招和策略，最終的勝負，完全要靠實力來抉擇。


●作者：韋安／資深媒體人、高端策略顧問

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

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