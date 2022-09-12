名家論壇》韋安／台北選戰奢望「棄保」根本搞錯方向

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2000年更是如此，宋楚瑜的民意支持一直高於連戰，但最後還是沒有發生棄保，同樣導致陳水扁的當選。
2018柯文哲的連任成功，確實是因為棄保因素。不過這是極為特殊的去，邊開票邊投票之下發生的結果。原定投票時間截止後，開票顯示了各方得票情況，泛綠原本要投給姚文智的人，看姚已毫無機會，才把票轉移給柯文哲。而柯文哲、丁守中的支持者繼續「補票」，最後柯以些微差距3千多票小贏。這樣的情況，有可能發生第二次嗎？
自一開始，藍營人士便一再鼓吹非藍白合才有贏的機會。不得其門之後，又一再著墨在蔣萬安、黃珊珊對泛藍基本盤的爭奪。結果，蔣的民調由盛而衰（當然有其它原因），黃的民調則由毫無威脅性，跳升到20趴以上。正式進入三腳督之列。
在陳時中正式參選後，批柯打黃又成了綠營的重頭戲。所用逼簽「不投降同意書」，要求支持「抗中保台」表態，不僅對早已「死豬不怕滾燙」柯文哲無所減損，卻讓中間選民向白色力量靠近。
可說，藍綠現階段想要達成的棄保效應，都無功而返。而且三方陷入都沒有強將，各自均出現團隊問題，也沒提出亮眼像樣的政見，出包到是不少的困境。
台北市長之戰關係著，民進黨小英主席權力意志的延續，英系人馬未來發展的背水一戰；柯文哲和民眾黨存續的基礎；國民黨重返執政的搶灘。
所以任何一方在台北選局中，都會死拚到極限。所謂「棄保」只是選舉過程中的花招和策略，最終的勝負，完全要靠實力來抉擇。
●作者：韋安／資深媒體人、高端策略顧問
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