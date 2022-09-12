卸任市長下一步？柯文哲：回台大辦退休、找辦公室選總統
連任兩屆台北市長、即將於今年12月25日卸任的柯文哲，距離卸任日僅剩下三個多月時間。近日柯文哲也進入議會，進行任期內最後一次施政總質詢。今（12）日國民黨議員陳重文在質詢時，就詢問柯文哲卸任後的下一步規劃？對此柯文哲則透露，卸任後第一步會先回台大醫院報到，並「主張退休」後，接著會在距離立法院、黨中央較近的地點設立辦公室，開始衝刺總統大位。
柯文哲今日下午前往議會進行施政總質詢，面對「友柯」議員陳重文質詢時，陳重文表示由於柯文哲任期將至，自己也特別從苗栗三義向雕刻大師購買一座檜木的木雕作品，主題為「放飛」，呈現了「雄鷹展翅」的型態，陳重文也祝福柯文哲鵬程萬里，展翅高飛。
而陳重文在質詢時，也詢問柯文哲在卸任後的下一步，現階段是否已經有所規劃？對此柯文哲則直言，目前還不曉得，不過第一步會先回台大醫院報到，因為自己是從台大醫院被借調出來的，所以卸任後還是要先回台大。柯文哲直言，自己應該會先辦退休，不好意思佔用別人位子不做事。
被問到爭取總統大位一事，柯文哲也直言自己還有很多事情要做。面對陳重文詢問有意參選2024總統大位的副總統賴清德，也已經在外面找好辦公室，是否也有意在卸任後另外成立辦公室？對此柯文哲也直言目前還在思考當中，若真的要找的話，也會選在立法院與中央黨部附近，至於空間多大、多少人手，則會在後續再做決定。