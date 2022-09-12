梅花路徑偏東！最快明下午解除海警　氣象局透露三颱影響

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氣象局預報員劉宇其在稍早颱風動向記者會上指出，第12號颱風梅花過去3小時有逐漸減弱的趨勢，目前暴風圈已進入東北部近海，仍持續影響台灣北部、東北部天氣。目前氣象局持續發布豪雨特報，新北市山區已有局部大豪雨發生；今日新竹縣及新北市、桃園市、宜蘭縣山區有局部大雨或豪雨，北部、東北部地區及台中、南投山區有局部大雨發生的機率，請民眾注意強瞬間大雨、強陣風、坍方、落石及溪水暴漲。
幸運的是，氣象局在下午觀測到梅花颱風有往東偏折的跡象，如它照預期路線繼續前行，有望提前在明（13）日下午或傍晚就能解除海上颱風警報，北部以及東北部雨勢也可望在明天入夜到週三清晨慢慢趨緩。風力方面，今日台灣東半部及北部海面風浪偏大；基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海及馬祖也有長浪。另外西半部、東半部沿海空曠地區，以及澎湖、馬祖皆有8至9級陣風；氣象局在彭佳嶼和富貴角的觀測站也都有測到10級強風，請民眾至海邊活動務必注意安全。
除此之外，今下午2時在硫磺島西南方海面生成的熱帶性低氣壓，未來有發展成為輕度颱風的趨勢，預估結構調整後，48小時內有可能被命名為南瑪都颱風。對此，氣象局說，這一熱帶性低氣壓目前在台灣偏東方約1800公里海面上，未來會緩慢向日本南方九州方向前進。目前這個熱帶性低氣壓與台灣中間還卡著梅花颱風，但兩者距離也有大約1500公里，互相牽扯的機率實在不大，對台灣應也不會有太大影響。