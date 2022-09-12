COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

梅花路徑偏東！最快明下午解除海警　氣象局透露三颱影響

▲今日下午2時在硫磺島西南方海面上又有一個熱帶性低氣壓生成，氣象局預估48小時內有機會發展成為輕度颱風，氣象局也在記者會上表示應不會影響台灣太嚴重。（圖／翻攝中央氣象局官網）
▲今日下午2時在硫磺島西南方海面上又有一個熱帶性低氣壓生成，氣象局預估48小時內有機會發展成為輕度颱風，氣象局也在記者會上表示應不會影響台灣太嚴重。（圖／翻攝中央氣象局官網）

記者汪睿琦/綜合報導

2022-09-12 18:34:202022-09-12 19:05:02

中颱「梅花」雖從台灣東部近海擦邊北上，但持續賴在台灣附近不走，雨彈更持續狂炸北台灣。根據最新觀測資料顯示，梅花颱風過去3小有略微減弱的趨勢，未來會繼續往北移動到中國華中沿岸，逐漸遠離台灣。不過一波還未平息，另一波又蠢蠢欲動！今（12）日下午2時在硫磺島西南方海面上又有一個熱帶性低氣壓生成，中央氣象局預估，這個熱帶性低氣壓最快在48小時內有機會發展成為輕度颱風，一旦生成將是今年第14號颱風「南瑪都」，不過氣象局預報員劉宇其強調，這個熱低壓與梅花颱風距離很遠，且強度不大，兩者不會互相牽引影響。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據氣象局最新觀測資料顯示，今日傍晚5時梅花颱風中心位置在台北東方約259公里海面上，以時速9公里速度向北北東轉北北西移動。近中心最大陣風每秒38公尺，相當於13級風，瞬間最大陣風每秒48公尺，相當於15級風。7級風暴風半徑約150公里，10級風暴風半徑約50公里。雖然梅花颱風強度稍微減弱，但預期通過台灣這段過程，仍會維持中度颱風強度。

氣象局預報員劉宇其在稍早颱風動向記者會上指出，第12號颱風梅花過去3小時有逐漸減弱的趨勢，目前暴風圈已進入東北部近海，仍持續影響台灣北部、東北部天氣。目前氣象局持續發布豪雨特報，新北市山區已有局部大豪雨發生；今日新竹縣及新北市、桃園市、宜蘭縣山區有局部大雨或豪雨，北部、東北部地區及台中、南投山區有局部大雨發生的機率，請民眾注意強瞬間大雨、強陣風、坍方、落石及溪水暴漲。

幸運的是，氣象局在下午觀測到梅花颱風有往東偏折的跡象，如它照預期路線繼續前行，有望提前在明（13）日下午或傍晚就能解除海上颱風警報，北部以及東北部雨勢也可望在明天入夜到週三清晨慢慢趨緩。風力方面，今日台灣東半部及北部海面風浪偏大；基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海及馬祖也有長浪。另外西半部、東半部沿海空曠地區，以及澎湖、馬祖皆有8至9級陣風；氣象局在彭佳嶼和富貴角的觀測站也都有測到10級強風，請民眾至海邊活動務必注意安全。

除此之外，今下午2時在硫磺島西南方海面生成的熱帶性低氣壓，未來有發展成為輕度颱風的趨勢，預估結構調整後，48小時內有可能被命名為南瑪都颱風。對此，氣象局說，這一熱帶性低氣壓目前在台灣偏東方約1800公里海面上，未來會緩慢向日本南方九州方向前進。目前這個熱帶性低氣壓與台灣中間還卡著梅花颱風，但兩者距離也有大約1500公里，互相牽扯的機率實在不大，對台灣應也不會有太大影響。


恐三颱共舞？又一熱低壓生成　準颱風「南瑪都」路徑曝光

颱風繞道台灣3年！日本都納悶　網笑：「台風」台灣管的

梅花慢到像「徒步走路」　彭啟明：颱風結構好算幸運閃過

「莫柏」颱風上午8時生成！路徑曝光對台灣並無影響

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀