文賢橋提前完工帶動奇美博物館周邊發展兼治理水患

台南市長黃偉哲為促進台南都會公園、奇美博物館一帶觀光發展，同時解決當地三爺溪水患問題，經向內政部營建署爭取到生活圈道路系統總經費約 6 億元，進行仁德區文賢路拓寬及三爺溪排水文賢橋改建兩項工程；現已提前完成文賢橋改建，市長黃偉哲今 (12) 日前往視察，期許工務局團隊再接再厲早日完成第二階段文賢路拓寬工程。

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▲仁德區文賢路拓寬及三爺溪排水文賢橋改建兩項工程第一階段已完工（圖／台南市政府提供）

黃偉哲表示，仁德區位於文賢路上跨越三爺溪的文賢橋，因橋梁底高程嚴重不足，以致每遇大雨容易造成水患問題；同時，文賢路也是通往台南都會公園、奇美博物館的重要道路，交通頻繁，所以改建橋梁、拓寬提升道路水準與品質，是城市發展必要的建設，現況並有其急迫性。工程完成後，可以完善台南生活圈道路的品質，並提升都會公園與保安車站之區域交通需求及觀光發展。