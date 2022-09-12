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文賢橋提前完工帶動奇美博物館周邊發展兼治理水患

▲台南市長黃偉哲視察文賢橋改建工程，對工務團隊進度超前給予讚許（圖／記者張振興攝，2022.09.12）
▲台南市長黃偉哲視察文賢橋改建工程，對工務團隊進度超前給予讚許（圖／記者張振興攝，2022.09.12）

記者張振興/台南報導

2022-09-12 19:08:44

台南市長黃偉哲為促進台南都會公園、奇美博物館一帶觀光發展，同時解決當地三爺溪水患問題，經向內政部營建署爭取到生活圈道路系統總經費約6億元，進行仁德區文賢路拓寬及三爺溪排水文賢橋改建兩項工程；現已提前完成文賢橋改建，市長黃偉哲今(12)日前往視察，期許工務局團隊再接再厲早日完成第二階段文賢路拓寬工程。

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▲仁德區文賢路拓寬及三爺溪排水文賢橋改建兩項工程第一階段已完工（圖／台南市政府提供）
▲仁德區文賢路拓寬及三爺溪排水文賢橋改建兩項工程第一階段已完工（圖／台南市政府提供）
黃偉哲表示，仁德區位於文賢路上跨越三爺溪的文賢橋，因橋梁底高程嚴重不足，以致每遇大雨容易造成水患問題；同時，文賢路也是通往台南都會公園、奇美博物館的重要道路，交通頻繁，所以改建橋梁、拓寬提升道路水準與品質，是城市發展必要的建設，現況並有其急迫性。工程完成後，可以完善台南生活圈道路的品質，並提升都會公園與保安車站之區域交通需求及觀光發展。


工務局表示，台南市仁德區文賢路(1線至保安路)拓寬工程，全長約1,913公尺，原12公尺道路拓寬為15公尺，投入總經費約57,971.8萬元(用地費23,472萬元，工程費34,499.8萬元)2階段辦理。第1階段由台86線橋下至保安路，包括文賢橋改建，道路長約497公尺，寬度15公尺，雙向各佈設一混合車道並增設人行道。第2階段由台1線至台86線，道路長約1,413公尺，拓寬段雙向各佈設一混合車道並增設人行道，兩案工程預計今(111)11月底前全部完工。

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