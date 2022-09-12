文賢橋提前完工帶動奇美博物館周邊發展兼治理水患

台南市長黃偉哲為促進台南都會公園、奇美博物館一帶觀光發展，同時解決當地三爺溪水患問題，經向內政部營建署爭取到生活圈道路系統總經費約6億元，進行仁德區文賢路拓寬及三爺溪排水文賢橋改建兩項工程；現已提前完成文賢橋改建，市長黃偉哲今(12)日前往視察，期許工務局團隊再接再厲早日完成第二階段文賢路拓寬工程。
黃偉哲表示，仁德區位於文賢路上跨越三爺溪的文賢橋，因橋梁底高程嚴重不足，以致每遇大雨容易造成水患問題；同時，文賢路也是通往台南都會公園、奇美博物館的重要道路，交通頻繁，所以改建橋梁、拓寬提升道路水準與品質，是城市發展必要的建設，現況並有其急迫性。工程完成後，可以完善台南生活圈道路的品質，並提升都會公園與保安車站之區域交通需求及觀光發展。
工務局表示，台南市仁德區文賢路(台1線至保安路)拓寬工程，全長約1,913公尺，原12公尺道路拓寬為15公尺，投入總經費約5億7,971.8萬元(用地費2億3,472萬元，工程費3億4,499.8萬元)分2階段辦理。第1階段由台86線橋下至保安路，包括文賢橋改建，道路長約497公尺，寬度15公尺，雙向各佈設一混合車道並增設人行道。第2階段由台1線至台86線，道路長約1,413公尺，拓寬段雙向各佈設一混合車道並增設人行道，兩案工程預計今(111)年11月底前全部完工。