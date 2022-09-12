中華醫大新生入校先學CPR 學姐當網紅領新生熟悉校園

中華醫事科技大學今 (12) 日起舉辦 2 天的新生訓練， 2000 多位新生在師長帶領下，分批學習 CPR 和 AED 急救操作訓練，場面壯觀。為了讓新生儘快熟悉校園環境，校長孫逸民偕同「華醫學姐」扮起網紅拍片，引導新生校園走透透。而 CPR 大考驗和生動活潑的導覽方式，為新生訓練留下深刻的印象。

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▲中華醫大出動住宿親善服務團隊以手推車為新生搬運行李入住校舍（圖／記者張振興攝，2022.09.12）

為呈現醫事健康人才培育的特色，學校安排 CPR 和 AED 急救操作大考驗作為新生入學的見面禮。 2000 多位新生在衛保組安排的「愛予華醫：即刻救援就靠你」情境劇的引導下，分批進行 CPR 和 AED 急救實務操作，孫逸民校長、副校長兼主秘洪明權、學務長王素真等師長也親自上場和新生一起體驗。在「叫、叫、 C 、 A 、 B 、 D 」的口令和學長姐示範指導下，個個順利通過考驗。有學生表示，這樣的新生訓練好特別，學會急救操作很有成就感。

此外，為讓新生快速熟悉中華醫大的校園環境和設施，孫逸民邀請寵物照護與美容科專五的學姐王蓓晴，一起扮演網紅拍攝導覽影片，帶領華醫新鮮人校園走透透，從特色教室到種植 2000 多株風鈴木和花旗木的後花園仁德滯洪池再到校內餐廳美食、鄰近的食衣住行商圈店家及公車搭乘等，透過鏡頭讓新生快速認識，去除陌生感。影片播放結束，孫逸民偕同「華醫學姐」現身，與新生歡喜互動，為新生訓練掀起高潮。

中華醫大將於 9 月 14 日開學，這幾天除了舊生陸續返校作開學準備，遠道住宿的新生也在家長的陪同下入住宿舍。學校特別召集身強力壯的學長組成手推車住宿親善服務隊，為新生推送行李入住宿舍，貼心的服務讓家長和新生窩心不已。孫