2022台灣設計展秀22組創意貨櫃　增添港區奇幻魅力

「 2022 台灣設計展」以「台灣設計設計台灣」為主題， 10 月 7 日起至 23 日於高雄盛大舉行。高市府日前公開了「台灣設計設計台灣 X22 組台灣設計力」的展區空拍圖， 22 只貨櫃排列成圓的壯闊氣勢已讓人驚嘆不已，昨晚再度公開貨櫃擺陣的夜間模擬圖，位於設計中島蓬萊商港碼頭上的展區加上了燈光設計，更加添港區夜晚的奇幻魅力！

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▲台灣設計力以貨櫃集結於高雄港，貨櫃內是台灣設計，貨櫃外是設計台灣。(圖／高市府提供)

「台灣設計設計台灣」今 (12) 日公開一張視訊會議圖卡，會議上 22 組夢幻名單，都是台灣設計界一時之選。高雄市長陳其邁表示，高雄港中常見的貨櫃，承載貨物與世界交流，是經濟力的象徵，蓬萊商港區也是過去的經濟中島。

▲高市府昨晚再度公開貨櫃擺陣的夜間模擬圖，位於設計中島蓬萊商港碼頭上的展區加上了燈光設計，更加添港區夜晚的奇幻魅力！(圖／高市府提供)

▲高市府昨晚再度公開貨櫃擺陣的夜間模擬圖，位於設計中島蓬萊商港碼頭上的展區加上了燈光設計，更加添港區夜晚的奇幻魅力！(圖／高市府提供)

同時 ， 此次透過台灣設計展以十個展覽翻轉港區，將成為充滿明日願景的設計中島。其中最特別的展區，便是以 22 只貨櫃裝載 22 組台灣設計力的「台灣設計設計台灣」，貨櫃將滿載創意，讓世界看見台灣無限的設計力。

身為「台灣設計設計台灣 X22 組台灣設計力」總策展人之一的史哲表示， 1961 年日本學者川添登所著「何謂設計」一書中，曾提出以人、自然、社會構成世界三要素，而設計是三個要素間溝通的媒介，如一個穩定的三角形，建構出設計的基礎思維。 60 年後的 2022 年，如何詮釋當代社會下設計的意義與使命，便以代表最穩定的三角形為核心，向外擴散出一個環型的圓，演化出更多元跨界的設計面向。史哲也期待該展可以成為台灣設計的新基礎，邁向新的設計時代。

文化局長王文翠也指出，高雄氣候總是艷陽高照，但港區的晚風其實相當舒適宜人，因此期待讓夜間最能觸動人心的燈光設計成為展覽的一部分，邀請 FREES 創意總監馮建彰負責整體燈光與氛圍設計，讓這座落在設計中島上的貨櫃展場，無論日夜，本身的空間設計都很精采，在貨櫃內是台灣設計，在貨櫃外則是設計台灣！