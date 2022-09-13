梅花雨彈續炸！風雨趨緩時間曝光 今晚將現「三颱共舞」
中度颱風梅花仍在影響台灣，中央氣象局持續第3天發布海上颱風警報，並表示今（13）日白天，中部以北的山區依舊會有明顯的降雨，部分沿海地區風浪也還是很強，這樣的情況要等到傍晚過後，梅花暴風圈逐漸遠離才得以緩解。氣象局也提到，未來梅花的移動速度會逐漸增快，到了明（14）日會再加速往中國華中方向行進，以目前狀況，最快今日傍晚就會解除海上颱風警報。不過從週日（9/11）至今，梅花的外圍環流還是帶來許多降雨，尤其今日北部、東北部地區還是全天有陣雨，其餘地區則是間歇降雨。至於昨（12）日生成的熱帶性低氣壓，氣象局表示未來12~24小時會增強為今年第14號颱風「南瑪都」，屆時將可能與梅花、莫柏形成「三颱共舞」的情況。預計這個熱低壓或颱風會緩慢往北移動後，路徑轉向偏西，後續整體大氣條件和動向，將持續密切關注。
根據氣象局最新資料顯示，梅花颱風目前在台北東北東方280公里的海面上，以每小時8轉14公里速度，向北北西方向進行，近中心最大風每秒38公尺，相當於13級風。7級風暴風半徑150公里，10級風暴風半徑50公里，預測明日8時的中心位置會在台北的北北東方360公里的海面上。
氣象局簡任技正伍婉華表示，梅花颱風從昨晚到今晨，都呈現擺盪的狀態、移動速度也不快，因此其外圍環流就不斷影響北台灣，不過梅花的速度在今天就會明顯增快，並往西北方前進，因此北台灣的降雨在入夜至明日清晨，會有明顯的減緩，梅花在明天也會離開台灣，因此就目前預估的情況，氣象局可能在傍晚就會解除海上警報。
而針對目前西北太平洋可能「三颱共舞」的情況，氣象局表示，最新的熱帶低壓（TD17），未來12~24小時將會增強為輕度颱風，屆時颱風將被命名為「南瑪都」，未來研判將往日本九州方向前進，應該不會直接影響台灣陸地天氣，不過後續動向，要視大氣條件的狀況而定。
伍婉華提到，從週日至今，梅花已為北台灣帶來大量降雨，週日截至今天早上8:30，新北烏來累積564毫米，後面依序是桃園復興536毫米、新竹尖石393毫米、宜蘭大同354毫米、苗栗南庄338毫米，伍婉華強調，今日上半天，梅花的外圍環流依舊帶來一波波的雲氣，因此導致北部、東北部甚至部分中南部地區，在早上出現降雨，情況會延續到今日傍晚，颱風漸漸加速遠離才會趨緩，氣象局稍早也已針對9縣市發布豪雨特報；風力部分，今日西半部的風會稍微減弱，不過基隆北海岸、南部、東半部和台北盆地，仍需留意比較大的強陣風，今日晚間才會減弱。