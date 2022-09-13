提北市新創產業政見　蔣萬安：投資金、匯人才、促成交

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針對扶植新創產業，蔣萬安提出「投資金、匯人才、促成交」等三大項目。投資金的部分，蔣萬安指出，現階段政府與民間投資企業，都不太針對草創時期的新創團隊進行初期投資，導致許多資金需求在3000萬以下的優秀團隊，都未通過「死亡之谷」而倒閉。蔣萬安也表示，未來將會結合公私合力的模式，鼓勵早期投資，與民間槓桿基金一起解決創業團隊募資不易問題，並且升級創業投資基金為投資管理能量與創業加速器。
至於「匯人才」的部分，蔣萬安則表示，因應後疫情時代，現在全世界的人才因為「遠距工作」加速了人才供應鏈的重組，「數位遊牧」已經成為趨勢。蔣萬安強調，除了針對新秀的培育，北市府持續且積極推動校園創新創業計畫，並提供相關新創團隊的實習機會；至於針對國際人才引入台灣，蔣萬安也表示，北市府應該鼓勵國際企業來台設立辦公室，而針對外國人才，市府也應該給予妥善待遇。
最後「促成交」，蔣萬安則提出「鼓勵市府機關採購新創的第一筆訂單」。蔣指出，新創團隊通常要獲得第一筆訂單是最困難的事，未來會鼓勵市府機關採購新創團隊的第一筆訂單，「由零到一，再由一到百，促進北市府相關機關的採購力，鼓勵中小企業開拓政府市場。」蔣萬安說，最終則加碼採購社會公益、環境永續新創團隊，未來思考市府採購軟體標案（Open source），成為數位公共財。