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提北市新創產業政見　蔣萬安：投資金、匯人才、促成交

▲國民黨台北市長參選人蔣萬安，13日於競選辦公室提出對於新創團隊的相關政見。（圖／記者丁上程攝，2022.09.13）
▲國民黨台北市長參選人蔣萬安，13日於競選辦公室提出對於新創團隊的相關政見。（圖／記者丁上程攝，2022.09.13）

記者丁上程／台北報導

2022-09-13 10:22:39

2022年台北市長選戰在即，三名參選人都陸續提出各自對於台北的願景與相關政見。國民黨參選人蔣萬安今（13）日上午再度召開政見記者會，以「挺新創」為主軸，針對市府提供新創團隊與企業相關援助，提出「投資金、匯人才、促成交」等三大項目，深化北市府對於新創的扶植。

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蔣萬安在記者會上表示，自己過去在擔任執業律師的過程中，也曾經協助過各個台灣的新創團隊，「我一直有一個夢想，就是協助臺北市中小企業成長茁壯、帶領他們邁向國際舞台，這是我的專業，也是未來擔任市長的重要責任。」

針對扶植新創產業，蔣萬安提出「投資金、匯人才、促成交」等三大項目。投資金的部分，蔣萬安指出，現階段政府與民間投資企業，都不太針對草創時期的新創團隊進行初期投資，導致許多資金需求在3000萬以下的優秀團隊，都未通過「死亡之谷」而倒閉。蔣萬安也表示，未來將會結合公私合力的模式，鼓勵早期投資，與民間槓桿基金一起解決創業團隊募資不易問題，並且升級創業投資基金為投資管理能量與創業加速器。

至於「匯人才」的部分，蔣萬安則表示，因應後疫情時代，現在全世界的人才因為「遠距工作」加速了人才供應鏈的重組，「數位遊牧」已經成為趨勢。蔣萬安強調，除了針對新秀的培育，北市府持續且積極推動校園創新創業計畫，並提供相關新創團隊的實習機會；至於針對國際人才引入台灣，蔣萬安也表示，北市府應該鼓勵國際企業來台設立辦公室，而針對外國人才，市府也應該給予妥善待遇。

最後「促成交」，蔣萬安則提出「鼓勵市府機關採購新創的第一筆訂單」。蔣指出，新創團隊通常要獲得第一筆訂單是最困難的事，未來會鼓勵市府機關採購新創團隊的第一筆訂單，「由零到一，再由一到百，促進北市府相關機關的採購力，鼓勵中小企業開拓政府市場。」蔣萬安說，最終則加碼採購社會公益、環境永續新創團隊，未來思考市府採購軟體標案（Open source），成為數位公共財。

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