人氣網美「自娛自樂」不雅片外流 她落淚認了：不逃避
大陸成人網站上近來流傳一段女性「自娛自樂」的不雅影片，由於女主角上半身大面積刺青太顯眼，老司機一下就認出是在YY直播小有名氣的網美戚佳麗，引起議論。她不堪大批粉絲留言詢問，近日開直播承認是影中人，落淚表示，片子是分手後被前男友流出。
這段私密影片長度2分15秒，一名長髮女子全裸自摸，身材曼妙，雙肩到胸口處有大片花朵紋身，因此立刻被認出身分。戚佳麗在粉絲群開直播，神情落寞地說：「我就不解釋了，因為視頻都看過了，我不逃避。」一開始她還強作鎮定，不過在看了許多網友的留言後，仍情緒崩潰，直問：「怎麼過啊？我直播這麼久，認識我的大哥也好小美人也好，還是...我師傅的粉絲也好，都知道我是什麼樣的人...」哽咽到差點說不下去。
戚佳麗邊哭邊說：「我不是說...因為怎麼樣去拍的這些視頻，真的是我因為談戀愛，分手之後被爆出來。」她難過地說，影片外流後遭受網路暴力，「真的...網暴不是一個正常人能承受得了的...」言語中滿是無奈，最後起身鞠躬向支持她的粉絲道歉，憔悴模樣令人心疼。（編輯：楊穎軒）
※【NOWnews 今日新聞
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