林襄上Joeman比基尼對決！側胸露出 主持人凍未條真摸了
知名YouTuber、網紅「Joeman」經常拍攝多元題材吸引觀眾目光，其中主打平價與奢華對決的單元「Joe是要對決」更是深受粉絲喜愛。近日，該系列也推出最新一集，主題是「奢華比基尼vs平價比基尼」，並找來拐拐來講解比基尼，而「樂天女孩」林襄、雅涵則擔任試穿嘉賓，其中拐拐還「真摸」兩位來賓的胸部，更驚呼「哇」，使節目掀起高潮。
其實這不是Joeman第一次拍比基尼對決，上一集一推出就造成轟動，但也有不少女性觀眾給建議「可以不要貼Nubra」，因為這樣更能知道不同品牌或款式的比基尼需不需要穿Nubra，因此他這次還特地邀請到自己創立女性運動內衣、泳衣品牌的專業老師「拐拐」來講解比基尼。而Joeman為了專心主持，在節目開始前還特地戴上墨鏡，就是為了能「專心主持」，不然會不知道眼睛該往哪看。
節目一開始，雅涵透露自己是大C小D、林襄則是E cup；Joeman表示，兩人出場時所穿著的泳裝雖性感但仍偏少女感，價位則落在1500-2000元，算是中高價位泳裝，也算台灣女生比較好入手的品牌；而雅涵也透露自己比較不會注意精品方面的比基尼，因為本身比較小資，林襄則是表示自己寫真集內穿的比基尼也幾乎都是從淘寶蝦皮買的，「有一半以上都是一、兩百塊的，有把它穿出那個價值嗎」。
接著兩人換上節目準備的比基尼，而平價的都抓1000元以內，奢華則是2000元以上。第一套雅涵穿「奢華的」藍色手工編織美波比基尼，林襄則是「平價的」韓式風格綁帶兩件式比基尼；緊接著換上第二套，風格都是「中空設計」款式，雅涵穿「平價」歐美鏤空綁帶比基尼，林襄穿「奢華」橘色金環線條鏤空美胸比基尼。
第三套雅涵穿「奢華」拼接鏤腰空氣連身泳裝，林襄則穿「平價」十字交叉結飾深V領連身泳裝，值得一提的是，雅涵這一套的胸墊還能「充氣」，也讓講解比基尼的主持人拐拐忍不住「體驗感受一下」，還真的伸手摸了雅涵穿上這套比基尼的胸部，她驚豔直呼：「哇哦它這個很柔軟欸，很包覆」，體驗完也順便「摸一下」林襄的胸部，並讚嘆「哇」了一聲，但因為泳裝本身關係，拐拐也講評：「這件很明顯知道側邊包不住，整個都露出來了」。
林襄在換第四套之前又「加碼」穿一套「平價」類似泳裝，雖然論壇上網友認為這件不太好駕馭，但當林襄一走出來，全場仍是讚嘆聲不斷。最後換上壓軸第五套，雅涵穿「平價」露南半球的比基尼，而林襄則是穿上此集最貴的25200元「奢華」比基尼。
至於最愛的是哪一件，雅涵喜歡第一套藍色手工編織美波比基尼和林襄加碼穿的那件；而林襄則喜歡節目中所穿最貴的比基尼和橘色金環線條鏤空美胸比基尼，主持人拐拐也透露自己最愛最貴的那一套。最後，Joeman也表示第二集的比基尼對決非常健康，自己也學到很多知識點。
影片一出，網友也紛紛留言，「這一集真是棒啊！眼睛離不開螢幕，這樣就對了，太好看了這集，美麗的模特兒，專業的講評（當然是拐拐）！joeman從頭笑到尾，藏不住的開心啊」、「林襄腹肌很厲害，比基尼對決永遠看不膩，希望每年都有」，就連網紅酷炫也回應「感謝JOEMAN，好人一生平安」。（編輯：郭佩蓉）