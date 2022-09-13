國防預算創新高！立委質疑國軍武器老舊、妥善率低

行政院上月通過112年度中央政府總預算案，8月底送立院新會期審查，其中112年度整體國防預算高達5863億元，較111年度增加13.9％，預算數及增幅雙創新高。台灣民眾黨立院黨團質疑即使國防預算年年增加，卻沒有看見經費發揮應有的效能，國防戰略也缺乏不對稱戰力的建構方向，國軍還是充斥老舊武器裝備，妥善率低。





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