國防預算創新高！立委質疑國軍武器老舊、妥善率低

行政院上月通過112年度中央政府總預算案，8月底送立院新會期審查，其中112年度整體國防預算高達5863億元，較111年度增加13.9％，預算數及增幅雙創新高。台灣民眾黨立院黨團質疑即使國防預算年年增加，卻沒有看見經費發揮應有的效能，國防戰略也缺乏不對稱戰力的建構方向，國軍還是充斥老舊武器裝備，妥善率低。
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邱臣遠表示，中國在全球軍力排行榜中排第三，台灣第26，台灣兵力不到解放軍人數的十分之一，提升不對稱戰力迫在眉睫，即使執行中的軍購案超過1.3兆元，但國軍現有武器仍有7成以上老舊，持續使用老舊裝備，不僅妥善率低，更無法有效投送精準火力。
邱臣遠指出，除了野戰砲兵還在使用二戰時期舊式拖曳155火砲，國軍裝備規格老舊，頭盔不抗凹陷、防彈背心抗彈板無法抵抗穿甲彈射擊，落後世界平均水準不只一個世代，軍備局仍採用40年前的驗收標準，罔顧官兵安全。尤其「單兵個人急救包」雖受美軍證實在戰場上可減少15%至20%死亡數，迄今卻不受國防部高層重視，部隊還在使用舊式急救包，而且數量還極其不足。
邱臣遠建議，國防部應有應對方案。面對內憂外患，有3個方向可努力：國防部須審視軍購案是否符合整體防衛構想，並以改善自製裝備為優先，減輕後勤負擔；檢討不對稱戰力建構方向，同步提升國軍武器世代，不可偏愛特一軍種；加速個人裝備的更新，跟上世界主流，並盡速發放單兵個人急救包。
針對陸軍擬在明年全面實施實戰化射擊訓練，打靶不再只有臥射一種姿勢，邱臣遠表示，國軍實彈射擊比例確實過少，應該確實模擬巷弄戰狀況，都市模擬戰、地形多元化訓練都該加強。
張其祿指出，國防預算年年增加，卻沒有發揮應有的效能，政府對中國灰色地帶戰略遲遲找不到合適的應對方法，例如近來無人機頻繁入侵金門領空，直接拍攝軍事基地；今年7月無人機掠過東引，2月也有中國民用飛機低空飛過馬祖，民眾才發現離島守軍連基本的無人機干擾設備都沒有，如何說服全民有大舉增加預算的合理性？
張其祿表示，112年度國防預算中，更看到蔡政府國艦國造重點計畫「震海計畫」新一代飛彈巡防艦，確定由新一代輕型巡防艦替代，號稱總體預算不變，但造艦數量從1艘變2艘、船體大小從4500噸變2000噸，涉及245億多元的計畫說變就變，也未充分交代過去幾年震海計畫研發遲緩，所耗費的投資是否付諸東流。
張其祿指出，台灣難以在傳統作戰上與中國抗衡，更須建立不對稱戰略，將有限資源發揮最大優勢，讓中國相信台灣有「正確的戰略」、「防衛的能力」、「堅定的意志」及「韌性的社會」，達到嚇阻功效、避免戰爭，同時也要拿出具體成效供全民檢視，證明暴增的國防預算沒有白費。
林毓峯表示，國軍有相當多「無戰力單位」，例如「國軍營站」營業時間無法配合部隊作息，不如引進便利超商；「國軍同袍儲蓄會」除了軍人儲蓄獎卷外，其他儲金優惠比不上金控銀行；還有國防部政風室、國防部總督察長室任務執掌重複，種種無戰力單位，每年無謂浪費百億元國防預算。
張凱鈞指出，現代戰爭打的是全方面對抗，而非是單一層面的武力比拚，阿富汗戰爭與俄烏戰爭的教訓不斷提醒台灣，「自己的國家就是要自己來救！」全民國防的意識一定要落實，也別一味相信美國出兵相助，捍衛台灣的決心不能只是口頭上說說而已，必須更加落實國軍的精進與實戰操練。
民眾黨團總結表示，為了達成「國防自主」的目標，國防部應檢討不對稱戰力建構方向、全面提升國軍裝備質量，也必須兼顧財政紀律、接受立法院監督，期盼上千億國防預算能被妥善運用，確實強化不對稱戰力。