梅花颱風慢慢遠離！氣象局：「2狀況」提早解除海上警報
中央氣象局今（13）日上午持續針對中度颱風梅花發布海上颱風警報，最近近3小時梅花颱風呈現擺盪的狀態，移動速度緩慢，不過預期今日下半天，梅花移動將會明顯增快，到明（14）日就會漸漸遠離台灣近海。氣象局預計今日傍晚前後就會解除海上颱風警報，若梅花颱風路徑偏東或移動加快，也不排除提早解除。受到梅花颱風外圍環流影響，今日北部、東北部、中部以北山區還是全天都要留意有豪雨或大雨，尤其今天早上桃園、新竹山區雨量顯著偏多，單日累積雨量已經超過100毫米，其餘地區則是間歇性降雨，一直到傍晚過後，梅花暴風圈逐漸遠離風雨才有明顯趨緩。至於台灣東方的熱帶性低氣壓，氣象局預估未來12~24小時會增強為今年第14號颱風「南瑪都」，屆時將可能與梅花、莫柏在海面上形成「三颱共舞」。不過氣象局說，莫柏對台灣無影響，南瑪都形成後，後續動向將繼續觀察。
雖然梅花颱風即將遠離台灣，但其外圍環流仍為北台灣帶來不少雨量，今日截至早上11:20為止，全台前5大縣市雨量排行，依序為新竹尖石128毫米、桃園復興107.5毫米、新北烏來89毫米、宜蘭大同74毫米、苗栗南庄70.5毫米。氣象局簡任技正伍婉華表示，梅花颱風的海上警報目前僅針對台灣的北部海域，稍早東北部海域的警報已經率先解除，預計明日颱風移速會再加快，並往中國華中方向行進，漸漸遠離台灣，屆時北台灣的降雨也會明顯趨緩，伍婉華也強調，以目前預測來看，海上警報應該會在傍晚前後解除，但若梅花路徑更偏東或移動速度更快，不排除在下午就提早解除。
根據氣象局最新資料顯示，梅花颱風目前在台北東北東方280公里的海面上，以每小時10轉17公里速度，向北北西方向進行，近中心最大風每秒38公尺，相當於13級風，七級風暴風半徑150公里，十級風暴風半徑50公里，氣象局提醒，台灣附近的風浪仍較大，北部、東部海面還是有3~4米的浪高，也有觀測到長浪發生，其他地區則是2米左右，其中基隆北海岸、東部沿海、綠島、蘭嶼、恆春半島、馬祖，長浪情況會持續到禮拜四（9/14）；風力部分，今日西半部的風會稍微減弱，不過基隆北海岸、南部、東半部和台北盆地，仍需留意比較大的強陣風，今日晚間才會減弱。
而針對目前西北太平洋可能「三颱共舞」的情況，伍婉華強調，離台灣最遠的莫柏颱風未來持續向西北方前進，對台灣並無影響，而離台灣比較近的熱帶低壓（TD17），未來12~24小時將會增強為輕度颱風，屆時將被命名為「南瑪都」，路徑上，氣象局預測它會先緩慢往北移動，接著路徑偏西，再向北轉，初步估計對台灣影響不大，但後續動向，要視大氣條件的狀況而定，氣象局將密切關注。