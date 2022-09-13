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國人運動消費支出破千億！「線上訓練」室內玩法成趨勢

▲如今，特色化場館愈開愈多、科技運用愈來愈廣泛，還有網紅加入帶起周邊新商機。（圖／shutterstock）
▲如今，特色化場館愈開愈多、科技運用愈來愈廣泛，還有網紅加入帶起周邊新商機。（圖／shutterstock）

財經中心/綜合報導

2022-09-13 20:30:00

疫情雖然一度衝擊民眾進入室內運動場館消費的意願，卻意外帶動健身運動產業的新形態，如今，特色化場館愈開愈多、科技運用愈來愈廣泛，還有網紅加入帶起周邊新商機。根據《財訊》雙週刊「新運動商機」專題報導，透視新運動形態的多元商業模式。台灣的室內運動產業正在逐漸復甦，但市場卻出現結構性的改變。這場疫情不僅加速既有業者的轉型，也讓新玩家、新科技、新場館四面八方湧入，讓這個本來就持續成長的產業，走向更多元與更分眾，也帶動新一波的台灣室內減脂商機。

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《財訊》指出，隨著民眾對於運動的想法改變，已不再像過去局限於「減肥」的範疇，運動衍生出的飲食、心靈、預防醫學等「大健康產業」，讓台灣運動產業的商機更加擴大。根據調查，台灣民眾對於運動趨勢的看法，「戶外運動」雖仍高居首位，不過偏向室內運動的「線上訓練」、「虛擬實境訓練」、「瑜伽」等，已在民眾認知的前10大運動趨勢中榜上有名，顯示室內運動的玩法將更加多元。

▲三大數據運動商機。(圖／財訊雙周刊)
▲民眾對於運動的想法改變，已不再像過去局限於「減肥」的範疇，運動衍生出的飲食、心靈、預防醫學等「大健康產業」。(圖／財訊雙周刊)
實際數據也能驗證台灣運動市場的成長。教育部體育署估計，台灣民眾在疫情尚未發生之際，運動消費支出總額已上看近1400億元，2021年台灣縱使有三級警戒干擾，仍創造1335億元的商機。疫情讓運動場館積極朝向線上開店、無人化場館等轉型，讓新舊企業都有機會加入運動產業新戰局，如17FIT、BookFast等，都是專精於運動場館數位化的公司，就連彙整各家場館課程資訊的入口型App，也成為創業的項目之一。

根據《財訊》指出，由於運動分眾化，資金湧向各類新場館。過去在室內健身運動產業大行其道的是連鎖健身俱樂部，不過這幾年獨立俱樂部、工作室開設的速度突飛猛進。一方面是因為投入的資本較連鎖俱樂部少，一方面因為疫情讓小規模的健身模式興盛，也更加強調「深度」或「專業度」。

《財訊》進一步指出，私募股權基金信實資本投資以身心靈課程為特色的健身場館，路易莎除了賣咖啡，也開了複合式的健身場館，北部大型建設公司的第二代，以個人名義在台北、桃園開設了數十家瑜伽館，台中豪宅建商雙橡園的股東，開設了有羽球場的健身會館，都企圖以不同的特色或課程殺出重圍。就連國民運動中心採取政府興建、民間經營的模式。

可以預見，台灣室內運動產業帶起的藍海商機，不僅讓民眾選擇性更加多元，也讓企業找到更多新命題，魚幫水、水幫魚，台灣未來新室內減脂風潮，將會持續壯大。

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