國人運動消費支出破千億！「線上訓練」室內玩法成趨勢

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實際數據也能驗證台灣運動市場的成長。教育部體育署估計，台灣民眾在疫情尚未發生之際，運動消費支出總額已上看近1400億元，2021年台灣縱使有三級警戒干擾，仍創造1335億元的商機。疫情讓運動場館積極朝向線上開店、無人化場館等轉型，讓新舊企業都有機會加入運動產業新戰局，如17FIT、BookFast等，都是專精於運動場館數位化的公司，就連彙整各家場館課程資訊的入口型App，也成為創業的項目之一。
根據《財訊》指出，由於運動分眾化，資金湧向各類新場館。過去在室內健身運動產業大行其道的是連鎖健身俱樂部，不過這幾年獨立俱樂部、工作室開設的速度突飛猛進。一方面是因為投入的資本較連鎖俱樂部少，一方面因為疫情讓小規模的健身模式興盛，也更加強調「深度」或「專業度」。
《財訊》進一步指出，私募股權基金信實資本投資以身心靈課程為特色的健身場館，路易莎除了賣咖啡，也開了複合式的健身場館，北部大型建設公司的第二代，以個人名義在台北、桃園開設了數十家瑜伽館，台中豪宅建商雙橡園的股東，開設了有羽球場的健身會館，都企圖以不同的特色或課程殺出重圍。就連國民運動中心採取政府興建、民間經營的模式。
可以預見，台灣室內運動產業帶起的藍海商機，不僅讓民眾選擇性更加多元，也讓企業找到更多新命題，魚幫水、水幫魚，台灣未來新室內減脂風潮，將會持續壯大。