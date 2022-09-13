蔣萬安要帶外國人去中正紀念堂 陳時中曝北市旅遊3亮點
國民黨台北市長參選人蔣萬安昨日接受主持人王偉忠專訪，談到要帶外國朋友去「中正紀念堂」，由於蔣的身分特別，因此引發論戰；另蔣萬安也在停頓數秒後表示，上任後第一件事要拜訪清潔隊等公務人員，同樣引起討論。民進黨參選人陳時中今（13）日上午赴南機場食物銀行參訪前受訪表示，自己認為可以去宮廟，也可以去探訪台北周遭的山，或是去三創園區，一切「主隨客變」；至於上任後第一件事要做甚麼，陳表示，要檢討施政計畫跟預算編列，然後立刻開始工作。
陳時中今日上午赴南機場食物銀行參訪，被問及蔣萬安稱要帶外國朋友去「中正紀念堂」，那自己會帶外國人去哪？陳時中說，大家招待國外友人，都會問他對甚麼比較有興趣，如果該友人對台灣瞭解沒有那麼清楚，那可以宮廟、街區經濟作為一個主題，台北周遭如陽明山、四壽山也可以當作一個主題，這都是蠻好的點，另外如果要看相關科技，則可以去三創園區。
陳時中說，這是「主隨客變」，在友人希望的範圍裡面，提出讓自己感到驕傲、又能讓外國人瞭解台灣的行程。
至於被問及上任後第一件事要做甚麼？陳時中表示，選舉還沒有結果，像蔣萬安這樣對基層公務員尊重是應該的，「不過如果是我，要檢討施政計畫跟預算編列，然後立刻開始工作」。