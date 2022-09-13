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快訊／本土確診+46795！死亡個案增17人　境外移入256例

▲指揮中心指揮官王必勝，說明最新疫情狀況。（圖／指揮中心）
▲指揮中心指揮官王必勝，說明最新疫情狀況。（圖／指揮中心）

編輯中心/綜合報導

2022-09-13 14:05:062022-09-13 14:06:56

中央流行疫情指揮中心今天（13日）宣布，本土新增46795例COVID-19確診病例，另外有256例境外移入、17例死亡個案。

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▲指揮中心表示，本土新增46795例個案，死亡增加17人。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心表示，本土新增46795例個案，死亡增加17人。（圖／指揮中心提供）
指揮中心表示，今日新增之46,795例本土病例，為21,734例男性、25,047例女性、14例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(9,618例)，臺中市(6,081例)，臺北市(5,619例)，桃園市(4,519例)，高雄市(3,928例)，臺南市(3,028例)，彰化縣(2,217例)，新竹縣(1,329例)，屏東縣(1,304例)，雲林縣(1,157例)，苗栗縣(1,156例)，宜蘭縣(1,059例)，新竹市(961例)，基隆市(926例)，南投縣(910例)，花蓮縣(833例)，嘉義縣(819例)，嘉義市(550例)，臺東縣(374例)，澎湖縣(193例)，金門縣(187例)，連江縣(27例)。

指揮中心指出，今日新增17例本土病例死亡個案，為9例男性、8例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染且具慢性病史、12例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年8月26日至9月10日，死亡日期介於9月1日至9月10日，詳如新聞稿附件。

指揮中心說明，今日新增256例境外移入個案中，為131例男性、125例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自越南(13例)，英國(6例)，馬來西亞(5例)，印尼、土耳其及美國(各4例)，泰國及荷蘭(各3例)，柬埔寨、挪威、香港、新加坡及日本(各2例)，匈牙利、希臘、北韓、澳大利亞及義大利 (各1例)移入。另199例感染國家調查中。入境日期介於今年8月14日至9月12日。

指揮中心統計，截至目前國內累計16,861,750例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含11,100,702例排除)，其中5,754,683例確診，分別為31,144例境外移入、5,723,485例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計10,329例COVID-19死亡病例，其中10,313例本土，個案居住縣市分布為新北市2,185例、臺北市1,152例、臺中市1,039例、高雄市967例、臺南市792例、桃園市784例、彰化縣607例、屏東縣418例、雲林縣324例、南投縣303例、苗栗縣258例、嘉義縣244例、基隆市225例、宜蘭縣212例、花蓮縣172例、嘉義市166例、新竹縣165例、臺東縣146例、新竹市106例、澎湖縣29例、金門縣19例；另16例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。（編輯：陳苾暐）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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