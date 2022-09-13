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放閃不輸大S！張穎穎少女心飛撲汪小菲　街頭摟抱全被拍

▲張穎穎和汪小菲一起親密出遊，卻始終不認戀情。（圖／翻攝張穎穎抖音、汪小菲微博）
▲張穎穎和汪小菲一起親密出遊，卻始終不認戀情。（圖／翻攝張穎穎抖音、汪小菲微博）

記者江芷稜/綜合報導

2022-09-13 13:54:31

離婚拆散一對夫妻，卻可能成就兩段新戀情？大S和汪小菲去年底離婚，掀起軒然大波，她曾大方祝福前夫很快找到第二春，果真是神預言，她和韓國歐巴具俊曄閃婚後，在街頭等紅綠燈也要肉體交纏，讓人羨慕不已，汪小菲也不遑多讓，最近和小14歲的新歡張穎穎熱戀中，被大陸狗仔「推理君江小宴」偷拍到在街頭相擁，甜蜜指數不輸大S！

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▲汪小菲牽手張穎穎正面照曝光，疑似正式官宣戀情。（圖／翻攝微博）
▲汪小菲牽手張穎穎正面照曝光，疑似正式官宣戀情。（圖／翻攝微博）
從「推理君江小宴」釋出的影片裡，汪小菲、張穎穎小倆口和朋友餐敘，深夜散場時正等著車來，一群人在街頭聊天，張穎穎突然溢出少女情懷，張開雙臂墊起腳來，蹦蹦跳跳地向男友討抱抱，他極盡寵溺地把她摟在懷裡，像高中學生情侶似地，在人潮竄動的大街上熱情相擁，這次不再遮遮掩掩，不再甩開對方的手，汪小菲已毫無顧忌了，隨後一起返回住家。

▲張穎穎（左）、汪小菲被偷拍到和朋友們聚餐。（圖／翻攝「推理君江小宴」微博）
▲張穎穎（左）、汪小菲被偷拍到和朋友們聚餐。（圖／翻攝「推理君江小宴」微博）
▲張穎穎（左）張開雙臂，飛撲奔向汪小菲擁抱。（圖／翻攝「推理君江小宴」微博）
▲張穎穎（左）張開雙臂，飛撲奔向汪小菲擁抱。（圖／翻攝「推理君江小宴」微博）
汪小菲之前多次否認戀情，與張穎穎的私密對話、合影被曝光，依舊不肯回應戀情，當外界以為他們會分開，這對情侶反而情比金堅，即使張穎穎被母親張蘭痛罵「臭蟲」，不可能讓她進家門，他們仍多次被拍到同框出遊。網友們似乎習慣看到兩人合體，語氣冷淡地說「都這樣了還不敢承認」、「全身上下嘴最硬」、「這兩人我真的是服了，承認是不是會被判刑還是咋滴，天天熱搜不斷」。

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