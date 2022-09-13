「12頭身美女」腿長112公分！最扯體重公開 1口飯咬20次
韓國演藝界中，身高170公分以上的長腿美女如雲，不過身高173公分的李聖經卻獨有特色，模特兒出身的她，體重盡量維持在50公斤左右，或許是遺傳運動員父親的關係，逆天長腿就有112公分，在韓國演藝界眾女星當中雖鶴立雞群，再加上一張瓜子臉與過胸的飄逸長髮，每次穿上性感禮服拍攝畫報、出席活動時，總讓人驚豔讚嘆，不少網友都說她是「12頭身美女」。
大多數女星為了維持窈窕身型，會刻意斷食減肥，但李聖經卻不這樣，談到身材管理她特別強調，如果為了減肥而挨餓不吃，下一頓就會吃兩倍多的食物，所以自己絕對不會餓肚子減肥，她說：「我都吃健康的食物，坐下來慢慢享受，每一口都要咀嚼10至20次；即使有時想吃零食，我也會適量的吃，吃多少就運動多少。一週都會固定做2到3次提高基礎代謝率的核心運動，讓自己保有健康的身體與體態。」
手長腳長的李聖經個子高，與她搭檔的男星必須精挑細選才行，不然畫面看起來會不協調。過去與她合作過的男星，都是185公分以上的「長腿歐巴」，新作《流星》與她搭檔的金永大身高剛好185公分。
談到合作金永大，李聖經表示兩人在拍攝現場算是很有能量的演員，金永大有時會偷偷靠近，開一些可愛的笑話，營造良好的現場氣氛。金永大覺得李聖經就像姐姐一樣，對身邊的人很照顧，她和《舉重妖精金福珠》的福珠一樣，簡單隨和又討人喜歡，有很多值得尊敬的地方。《流星》9月14日起，平日晚上9點在衛視中文台播出。