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陸劇男神TOP 6！已婚帥哥打趴小鮮肉　陳曉和他並列冠軍

▲左起許凱、楊洋、王鶴棣、陳曉、吳磊、成毅在陸劇男神票選活動各有支持者。（圖／愛奇藝、We TV）
▲左起許凱、楊洋、王鶴棣、陳曉、吳磊、成毅在陸劇男神票選活動各有支持者。（圖／愛奇藝、We TV）

記者羅凌筠/綜合報導

2022-09-13 15:16:352022-09-13 15:22:36

2022年上半年推出許多人氣古裝劇，有邪魅狂狷的霸道男主，也有仙氣飄飄的冰山美男，各種老公選不完，《NOWnews今日新聞》舉行民調票選，結果小鮮肉不敵輕熟齡美男，《且試天下》楊洋和《夢華錄》陳曉並列網友的陸劇男神第一名。

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▲楊洋獲23.17%網友力挺，奪下陸劇男神第一名。（圖／翻攝《且試天下》微博）
▲楊洋獲23.17%網友力挺，奪下陸劇男神第一名。（圖／翻攝《且試天下》微博）
楊洋獲23.17%網友力挺，奪下陸劇男神第一名，他在《且試天下》飾演武功高強的絕世高手，使劍射箭、舉手投足流露一股英勇俠氣，同時他也是一個口是心非的霸道腹黑皇子，精準詮釋護妻狂魔的反差萌，狙擊不少少女心，讓人1秒就可以墜入情網。

▲陳曉在《夢華錄》飾演外號「活閻羅」的皇城司指揮使。（圖／We TV）
▲陳曉在《夢華錄》飾演外號「活閻羅」的皇城司指揮使。（圖／We TV）
陳曉在以宋朝為故事背景的《夢華錄》，擔任皇城司探事司指揮使，武功高強且冷酷無情，有著「活閻羅」的外號，但是他對女主角劉亦菲處處維護，尤其一雙眼睛該深情時深情，該放電時放電，不僅能光靠眼睛「開車」，還與劉亦菲上演許多火熱的吻戲，讓大量網友淪陷其魅力。

▲童星出身的吳磊升格大陸流量小生。（圖／愛奇藝）
▲童星出身的吳磊升格大陸流量小生。（圖／愛奇藝）
吳磊在《星漢燦爛．月升滄海》飾演年少將軍，著一身軍裝騎馬征戰沙場，男人味超級強大，戲裡他總是當趙露思的「黑騎士」，默默守護女主角，像是趙露思被帶到刑場看行刑，揮刀下去那刻吳磊英雄救美；或是趙露思意外偷聽到機密，吳磊抱著她單手懸吊在屋簷邊，免於被人發現；又或是趙露思遭到公主們的欺負，吳磊牽起趙露思的手霸氣宣示主權，都是撒糖的名場面。

▲王鶴棣去年被選為「古偶醜男」，今年憑夯劇《蒼蘭訣》翻身「古偶美男」。（圖／愛奇藝）
▲王鶴棣詮釋霸道「月尊」深入人心。（圖／愛奇藝）
王鶴棣在仙俠劇《蒼蘭訣》飾演在三界第一月尊王子，個性就像一頭野馬，卻只對女主角虞書欣低頭，就像一頭野獸被馴服般，因為她開始有情感，一座冰山慢慢被她融化，甚至不惜逆天改命，王鶴棣為了培養無敵至尊的氣質，大量聽暗黑音樂，看了很多關於雄獅的影片，模擬王者之風。

▲許凱在《尚食》扮相清秀。（圖／翻攝《尚食》微博）
▲許凱在《尚食》扮相清秀。（圖／翻攝《尚食》微博）
《尚食》講述明朝皇太孫與尚食局宮女相守相愛的故事，這是許凱、吳謹言繼《延禧攻略》後再次搭檔演出，兩人甜蜜摟腰、深情對視，許凱還給吳謹言猝不及防的吻，婚後生活浪漫又唯美，尤其是許凱男友力爆棚，毫不費力地扛起女方，把她放在床上親熱示愛，充滿粉紅泡泡。

▲《沉香如屑》成毅飾演正直果敢的少年遊俠。（圖／MyVideo）
▲《沉香如屑》成毅飾演正直果敢的少年遊俠。（圖／MyVideo）
虐戀劇專業戶成毅常常錯拿女主角劇本，詮釋樣貌絕美、能力強大卻命運坎坷的「美強慘」角色，《沉香如屑》講述楊紫愛上成毅飾演的帝君，不惜用自己半個心臟來醫治失明的成毅，然而兩人觸犯天界禁愛令，成毅為了天職放棄愛情，讓楊紫心碎投胎轉世，在凡間上演追妻火葬場的三生三世超級虐戀。

▲許凱、楊洋、王鶴棣、陳曉、吳磊、成毅在陸劇男神票選活動各有支持者。（圖／NOWnews民調中心）
▲許凱、楊洋、王鶴棣、陳曉、吳磊、成毅在陸劇男神票選活動各有支持者。（圖／NOWnews民調中心）
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