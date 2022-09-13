再次澄清沒卡疫苗！王必勝回憶當時心情：還買了小菜慶祝
慈濟基金會、台積電、鴻海暨永齡基金會，去年共同捐贈了1500萬劑BNT疫苗，而慈濟執行長顏博文日前接受訪問時再提起此事，外界有聲音質疑政府「卡疫苗」。對此，指揮中心今（13）日重申絕無阻擋購買疫苗，指揮官王必勝並回憶當時狀況，透露得知民間3單位買到疫苗後，指揮中心非常開心，當時還買了小菜慶祝。
王必勝今日在防疫記者會上再次說明疫苗採購捐贈案，強調3個民間捐贈單位都有全程參與，付款後才捐贈給政府，不存在貪污舞弊的問題。另外在採購過程中，政府並無延宕也無阻攔，網傳政府拒絕慈濟捐贈疫苗是不實訊息，而要求拆下「復必泰」字樣布條才能簽收也是不實訊息，請民眾勿再以訛傳訛。
王必勝強調，當時指揮中心都很期待疫苗到來，包括前指揮官陳時中也是同樣心情，得知確定買到疫苗後，大家還買了小菜在指揮中心慶祝，絕對沒有「卡疫苗」的情況。
王必勝重申採購疫苗遇到阻力是中國政治力介入，另外王必勝也強調民間單位捐贈疫苗，政府過程中出力協助，堪稱防疫典範，顏博文在接受訪問時所描述的情況，應該只是想表達採購過程困難重重，但最後通力合作下仍然順利完成任務，希望有心人力別再惡意操作。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
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