一人也能烤？全台「10大單人燒肉店」排行：1人1爐不尷尬

我是廣告 請繼續往下閱讀
目前全台已開設14家分店，不僅有吃起來柔嫩的日本和牛，還有安心好豬及黑金鑽烏骨雞，讓民眾自由搭配菜色。燒肉Smile網路聲量奪下第一名，網友大推：「蝦子已經是剝好的，個人給予特別高的評價」、「一人一烤爐，就算一個人前來用餐也不尷尬」，吃過的民眾認為，以店內價位來說肉質表現不錯，配菜泡菜、醬汁或醃過的肉都很美味。
Top 2：乾杯燒肉居酒屋／老乾杯
乾杯集團旗下的燒烤店網路聲量緊追在後，乾杯燒肉居酒屋的氣氛活潑熱鬧，有牛排猜猜看、八點乾杯等活動，老乾杯相對來說是「成熟大人的聖地」。兩品牌皆有日本和牛與澳洲和牛，平日推出午間套餐，一人前往也能吃美食。網友大推一個人只需300元至400元，就能吃到高品質的和牛燒肉，還附喝到飽的熱高湯與飲料。
Top 3：胡同燒肉
2005年創立的胡同燒肉，除了連三年獲得《The Miele Guide》亞洲美食評鑑指南肯定，網路聲量也是居高不下、奪下第三名。店內能吃到日本A5級黑毛和牛、西班牙伊比利豬、紐西蘭小羊肉，魚蝦蟹、干貝及台灣原產肉品，除了揪朋友一起聚餐，一個人前往時也能坐在吧檯獨享。吃過的網友表示：「安格斯黑牛牛五花油脂分布均勻，烤好不需要沾醬就非常美味」、「海帶蛋花湯跟金針菇湯超好喝，山藥跟櫛瓜必點」。
Top 4：札卡燒肉
位於台中逢甲的「札卡燒肉」，是許多網友的單人燒肉口袋名單。該店推出全台第一個「輸送帶燒肉」，將點餐餐點用輸送帶送達顧客座位上，可選擇300元、500元、700元套餐，每個人都有獨立吧台與烤爐，套餐另附湯品、副餐、沙拉、甜點、特色小菜及飲料。專程前來札卡燒肉用餐的人分享：「肉質算很新鮮，不會有肉腥味」、「完全不輸屋馬、茶六，我只能吃豬肉、朋友喜歡吃牛肉，終於可以自己點自己喜歡吃的了」。
Top 5：焼肉ライク（LIKE）
從日本東京來台插旗的燒肉LIKE，是相當知名的一人燒肉品牌，店內推出牛五花、牛肩胛肉、橫隔膜套餐，另有豬五花、松阪豬、雞腿肉等組合可選。喜歡自己吃飯的網友分享：「這家店很適合一個人豪邁吃肉，看到很多都是一個人，不尷尬也能盡情吃」、「適合一人用餐的日式燒肉店太棒了，簡直是獨自用餐愛好者的福音。」
Top 6：新村站著吃烤肉
說到韓國烤肉就讓許多人聯想到「新村站著吃烤肉」，該品牌還被列為首爾未來遺產，因為到店用餐時是圍繞著石油桶站著吃，一進到台灣市場就造成轟動，並以韓國便利店形式提供小菜與白飯，一個人用餐也能拿取自己喜歡且適量的菜色，獲得消費者大推：「橫隔膜特別好吃，每次必點」、「跟韓國吃的一樣好吃」。
Top7：Kintan Buffet金舌燒肉
想吃日本道地正統燒肉來這就對了，金舌燒肉主打高品質肉品與日本直輸獨家醬料，消費方式分成599元至1299元，不同價格帶可享31品至77品吃到飽，燒肉與自助吧無限取用，網友也給出高度評價：「這間應該是我目前吃到品項最多的日本燒肉店，食材表現都相當有水準」、「牛肉種類很豐富，醃漬物跟泡菜種類很多，覺得很好吃，特別喜歡醃漬蕃茄」。
Top 8：one&one燒肉
搭上「一人食」熱潮，one&one燒肉祭出多款個人套餐，另獨家推出專用型個人烤爐，吃燒烤不會沾得滿身都是烤肉油煙味。網友實地走訪品嘗後提到：「升級套餐才有的蛋拌蔥飯很好吃」、「對一個人吃烤肉很友善，這次只有吃安格斯牛套餐就覺得蠻飽」。
Top 9：燒肉眾
知名連鎖燒肉品牌燒肉眾自2011年創立以來就很受消費者青睞，在一代店能獨享吃到飽，燒肉眾二代目對於想吃燒肉卻吃不多的人來說，則可以選擇單人燒肉定食。
Top 10：樂軒和牛專門店
店內除了適合多人聚餐，另有走實惠路線的「午間套餐」，該品牌在網路上的討論熱度擠上全台前10大排行。