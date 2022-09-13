2022馬來西亞國際清真展　台灣館特色曝

經濟部國際貿易局與外貿協會近期帶領14家業者實體參加「2022年馬來西亞國際清真展（MIHAS 2022）」，於9月10日圓滿閉幕。該展為馬來西亞對外貿易發展機構（MATRADE）主辦全球最大清真專業展，吸引有馬國最強網紅首相之稱的第九任首相Ismail Sabri Yaakob前來參觀，台灣館「Taiwan」更是出現在首相粉絲頁中，大幅增加「台灣館」曝光。
本屆馬來西亞國際清真展在全球逐漸走向新冠疫情解封之際，也開放以實體搭配線上展方式辦理，計約30個國家、近500家參展商1,258個攤位，並吸引來自全球64個國家近3萬名專業買主參觀採購，超過1,750場線上採購洽談。除了巴勒斯坦、南非、印尼、泰國等設置國家館外，台灣館今年共徵集14家台灣清真化妝、保健及食品業者前往馬國吉隆坡爭取穆斯林市場商機。
台灣館產品相當多元，包括井富油脂、駟馬國際、寶之川、自然主義農園、逢興、中華海洋、大漢酵素，加工食品業者瓜瓜園、三點一刻、松井、銘俞國際、蕙坤商行、騰茂，還有第一次參展上威企業，期望藉由本展做為清真市場前哨站，延伸拓展至全球穆斯林市場。
外貿協會表示，9月7日展覽首日，駐馬來西亞台北經濟文化辦事處經濟組章遠智組長特前來臺灣館為廠商們加油打氣。台灣館清楚出現在具有143萬位追蹤者的馬來西亞最強網紅首相Ismail粉絲專頁影片中，讓臺台灣推廣「清真」能被馬來西亞甚至其他國家人民看到。