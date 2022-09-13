網友造謠陳時中不認盜圖 知情人士起底：曾在連勝文團隊
民進黨台北市長參選人陳時中昨日赴萬華品嘗滷肉飯，不過其在臉書PO出的照片卻被抓包是「盜圖」；現又有劉姓網友表示，照片是店家給陳時中的，再度引發討論。對此，陳時中競選發言人林楚茵今（13）日澄清，盜圖就是錯了，該道歉就道歉，但網友散布不實訊息，說照片是店家給的，這是造謠；另外，也有知情人士起底，該名造謠的劉姓網友疑似曾任職時任國民黨台北市長參選人連勝文團隊。
針對圖片誤用一事，林楚茵表示，錯就是錯、該道歉就道歉，但趁亂造謠的人實在缺德。林楚茵說，第一時間陳時中的小編群已經正式道歉，並向長官自請處分，然而現在卻有位劉姓網友散佈不實訊息，說照片是店家給陳時中，「這是假的！這人根本不是團隊成員。請大家不要被誤導」。
林楚茵也說，昨天自己就在現場，對於引起這些爭議，實在對老闆跟照片被誤用的部落客「小可愛阿貴」很不好意思，不過陳時中團隊有錯就認，是負責任的態度展現。
林楚茵也說，奉勸對手們真的不要為了選舉無所不用其極，連這種造謠卑劣手段都用上，選舉選到頭殼壞去。
知情人士也起底，根據台灣影視產業資訊整合平台「拍手」上的資訊，該名劉姓網友現年30歲，2014年曾任職連勝文競選辦公室，擔任媒體組辯論規劃，後也擔任體育記者。