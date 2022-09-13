不甩連千毅風波！長瀨昆妮嗨PO雙峰辣照 羞揭神秘興奮點
「日文女神」長瀨昆妮，因擔任網紅連千毅的助理而爆紅，再加上火辣又性感的作風，迅速成為現今當紅的流量密碼之一，即便連千毅深陷NFT詐騙風波，長瀨昆妮仍不受影響，繼續在社群平台和粉絲互動。今（13）日她就PO出一張烤肉照，害羞分享會讓自己興奮的事情，再度引發討論。
長瀨昆妮在個人IG上PO出一張中秋烤肉照，只見她一如往常展現自我優勢，胸前僅用衣服綁了一對蝴蝶結，兇猛的身材一覽無遺，並用烤肉夾夾起一顆蛤蜊害羞說著，「讓我興奮的不是蛤蜊，是你的腰力，中秋節快樂」。
粉絲們也紛紛留言，「好美喔！讓我興奮的是妮」、「好漂亮，多吃一點」、「我會努力的」、「可愛いねっ」，有趣的是，就有網友留言「需要練一下！」長瀨昆妮則回說「快練！」個性十分親民。
日前，長瀨昆妮的老闆連千毅，因為被指控販售NFT，卻未能給予買方相對的福利，涉及詐欺罪被逮捕，同時也被警方搜出住處藏有大量名錶、鑽戒、手機等山寨品，也讓長瀨昆妮受到波及，被大批網友灌爆是共犯。但長瀨昆妮都是禮貌回應，並謝謝大家關心，對於其他負面評論都不予理會，照常在社群平台和大家互動。
至於連千毅在交保後，也過著一如往常的生活，前幾天更分享一張獨自為家人烤肉的照片，一字一句均展現愛家形象，而且幾乎每天都有定期發文更新近況。（編輯：詹鎰睿）