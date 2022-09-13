鄭家純賭6位數喊「議員難選上」！謝和弦嗆：上了請雞排
歌手謝和弦近來登記參選台北市中正萬華區市議員，對此，鄭家純（雞排妹）就分析雖然他的「支持設立性專區」政見很好，但是這次「很難妥當穩上」，並且給出建議「選輸後願意持續深耕為民服務四年，下一屆真的有機會當選」，對此，謝和弦則回嗆「當選民白X嗎？我選上了你要送幾份雞排」？
鄭家純在臉書發文，分享謝和弦回應看衰他選議員的網友留言截圖，並列出2018年選舉時，當選台北市萬華區議員最後三名的票數，分別是15029、14930和13268票，「有候選人表態支持設立性專區我覺得很棒，這本來就是『存在許久但因選票考量而被忽視的重要議題』，謝和弦的團隊，就算有什麼暴風式選戰策略，可以瞬得民心，也很難妥當穩上。但若選輸後願意持續深耕為民服務四年，下一屆真的有機會當選」。
隨後，謝和弦也馬上轉發鄭家純此篇貼文，表示「我參選是為理念！不是只有計算利弊得失，我如果要精算他X的就去當舔共藝人最賺啦！少在那邊藍多一席綠少一席，當選民白X嗎？哈們」，而鄭家純也回應「你可能誤會我放數字的意思了。分享截圖是覺得對話很有趣，補上2018的當選票數資料，不是在暗指，你此次參選可能會造成藍綠席次受影響。底下留言我有讚賞你支持性專區設立，後面的補充白話文就是，沒有深耕很難拿到當選門檻票數」。
不過謝和弦似乎不領情，回嗆鄭家純「那我選上了你要送幾份雞排？哈們」，對此，鄭家純則回覆「我可以跟你互賭一個數額的捐款給人生百味和芒草心，比賭雞排有公益性，若這提案你接受，數字給你開，這樣不論輸贏都能幫忙到弱勢無家者」，也直呼「有幸擁有名氣當上公眾人物，願用話語權去分享需要被看見的公益團體」。
最後，兩人也訂下賭約，謝和弦說「我選上了我請弱勢朋友吃420份雞排，你要不要捐隨便你！哈們」，而鄭家純也承諾「420份我直接x100，補足數額捐10萬，兩個團體各5萬」。（編輯：郭佩蓉）