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羅技G502 X滑鼠登場！電量140小時玩到爽　全新3款任你挑

▲Logitech G近期發表全新的「G502 X」系列滑鼠。（圖／Logitech G提供）
▲Logitech G近期發表全新的「G502 X」系列滑鼠。（圖／Logitech G提供）

記者張志浩/綜合報導

2022-09-13 16:46:13

各地的大專院校的近期陸續開學，搭上眾多學生、遊戲玩家想要更新電腦配備的風潮，許多品牌也趁勢推出全新產品，「羅技Logitech G」近期就發表全新的「G502 X」系列滑鼠，滿足所有玩家對操控、點按、手感的要求；而G502 X系列包含「G502 X PLUS」、「G502 X LIGHTSPEED」、「G502 X」三款產品，外觀上也推出黑白雙色。G502 X系列將於9月29日起開放預購，其中「G502 X PLUS」 在全台Logitech四家實體門市搶先首賣，10月5日全通路正式開賣。

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羅技Logitech G「G502 X」系列主打結合光學和機械科技的「LIGHTFORCE」智慧混合微動，耐用性和速度感大提升，歐姆龍機械軸體加上光軸開關，藉由智慧型晶片控制，只要滑鼠靜止超過一定時間，將會自動進入待機模式，使用者只需輕點按鍵即可喚醒感應器，在降低光軸滑鼠的耗電量同時，也保留傳統機械軸體的回饋感，更能避免長期使用造成機械疲乏，產生連點的問題；此外，G502 X系列採用更輕量、永續的材料製作而成，希望為環保貢獻。

▲G502 X系列主打結合光學和機械科技的LIGHTFORCE混合微動，耐用性和速度感大提升。（圖／Logitech G提供）
▲G502 X系列主打結合光學和機械科技的LIGHTFORCE混合微動，耐用性和速度感大提升。（圖／Logitech G提供）
G502 X系列除了保留基礎外型與握感，新進化的「LIGHTSPEED」無線連線技術，強化訊號穩定度並加上混合軸設計，減少68%延遲，HERO 25K感應技術也專為遊戲打造，幫助玩家保持最佳手感，精準感應戰鬥中一舉一動;透過「G HUB」介面，玩家最多可自訂5種靈敏度。G502 X系列也搭配USB Type-C充電孔、PTFE 腳墊、輕量化內骨骼設計，可自由設定滾動範圍的雙模滾輪，提供精準滾動或是高速滑動模式，自訂所需要的滾輪範圍，小至滾動網頁、大至切換武器，滿足全方面使用情境需求。

最新的G502 X系列包含「G502 X PLUS」、「G502 X LIGHTSPEED」、「G502 X」三款產品，分別在重量、外型、、感應器等做出不同的調整，「G502 X LIGHTSPEED」更有長效140小時以上的電量，Logitech G G502 X 系列自 9 月 29 日起於 Logitech G 官方網路旗艦店獨家開放預購;同 日歡慶Logi Store桃園台茂購物中心1F快閃店開幕，「G502 X PLUS」將於桃園台茂快閃店、台北三創電競旗艦館、台中三井Outlet 店及新竹巨城購物中心B1快閃店搶先首賣，10月5日起全通路正式開賣。

（圖／Logitech G提供）▲
▲G502 X系列包含「G502 X PLUS」、「G502 X LIGHTSPEED」、「G502 X」三款產品，外觀上推出黑白雙色。（圖／Logitech G提供）
羅技Logitech G的「G502」在2014年推出第一代，陪伴玩家走過近10年青春，成為全球電競滑鼠的熱銷款式，而在歷經RGB與Hero 25K感應器技術更新後，專為大手型設計的優異抓握感及精準的滾輪設定深獲玩家喜愛。2022年，G502即將邁入10年里程，Logitech G決定再度升級玩家極致電競體驗，推出「G502 X」系列續寫新篇章，用最熟悉的面貌帶來最新功能，無論是親身上陣拼槍、高速點塔、環顧視野，改良重生的G502 X系列再戰沙場，將成為對戰過程中的最強可靠戰友，與玩家聯手打出最佳紀錄。

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