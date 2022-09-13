羅技G502 X滑鼠登場！電量140小時玩到爽　全新3款任你挑

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G502 X系列除了保留基礎外型與握感，新進化的「LIGHTSPEED」無線連線技術，強化訊號穩定度並加上混合軸設計，減少68%延遲，HERO 25K感應技術也專為遊戲打造，幫助玩家保持最佳手感，精準感應戰鬥中一舉一動;透過「G HUB」介面，玩家最多可自訂5種靈敏度。G502 X系列也搭配USB Type-C充電孔、PTFE 腳墊、輕量化內骨骼設計，可自由設定滾動範圍的雙模滾輪，提供精準滾動或是高速滑動模式，自訂所需要的滾輪範圍，小至滾動網頁、大至切換武器，滿足全方面使用情境需求。
最新的G502 X系列包含「G502 X PLUS」、「G502 X LIGHTSPEED」、「G502 X」三款產品，分別在重量、外型、、感應器等做出不同的調整，「G502 X LIGHTSPEED」更有長效140小時以上的電量，Logitech G G502 X 系列自 9 月 29 日起於 Logitech G 官方網路旗艦店獨家開放預購;同 日歡慶Logi Store桃園台茂購物中心1F快閃店開幕，「G502 X PLUS」將於桃園台茂快閃店、台北三創電競旗艦館、台中三井Outlet 店及新竹巨城購物中心B1快閃店搶先首賣，10月5日起全通路正式開賣。
羅技Logitech G的「G502」在2014年推出第一代，陪伴玩家走過近10年青春，成為全球電競滑鼠的熱銷款式，而在歷經RGB與Hero 25K感應器技術更新後，專為大手型設計的優異抓握感及精準的滾輪設定深獲玩家喜愛。2022年，G502即將邁入10年里程，Logitech G決定再度升級玩家極致電競體驗，推出「G502 X」系列續寫新篇章，用最熟悉的面貌帶來最新功能，無論是親身上陣拼槍、高速點塔、環顧視野，改良重生的G502 X系列再戰沙場，將成為對戰過程中的最強可靠戰友，與玩家聯手打出最佳紀錄。