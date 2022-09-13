男星住12億3層樓豪宅「房間太多用不到」 降4億青菜賣啦
日本58歲演員、電影製作人竹內力，1985年入行拍過不少膾炙人口的電影，獲有「電影帝王」封號。他今（13日）接受訪問，決定把手上白色3層樓的12億日幣（約台幣2.6億元）豪宅賣掉，其中一原因包含「房間太多用不到」。
根據《FLASH》報導，竹內力因早年拍戲受過大大小小的傷，31歲開始出現後遺症。他34歲時以12億買下3層樓豪宅，該建築物曾作為大使館使用，有不少豪華的房間，多次於螢幕亮相，但竹內力現今打算以8億價格賣掉。
竹內力坦言考慮賣房想了10年，因為他只跟老婆住，房子太大、房間太多，各自在不同房間時，都聽不到對方的聲音，「我們只有在用2、3個房間，我早上8點要倒垃圾，但我家沒有電梯，到3樓只能走樓梯，我不知道何時還能有如此精神。」
竹內力表示，曾在家辦過50或100人的派對，大夥嬉鬧到早上，他必須準備300多個杯子，但自己跟不上洗滌的速度，最後再也不辦派對，笑喊：「因為很難清理。」朋友也都建議竹內力搬到有電梯的公寓。最後，竹內力透露儘管現在忍著受傷的後遺症，仍不輕易退休，「我還有很多電影製作中，我也有計畫演出」，秉持活到老拚到老的精神。