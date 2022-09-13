陸劇男神成毅結婚40次 掀楊紫「紅蓋頭」接吻：好緊張
楊紫、成毅在MyVideo仙俠劇《沉香重華》每吻必虐，一場「大婚之吻」戲，兩人穿上紅色新婚服，掀起蓋頭甜蜜接吻，但實際上兩人只是證婚人，提前替新人排練婚禮，在想像中上演深情一吻，又甜又虐令人跟著揪心，戲外兩人互動卻很甜蜜，為戲結婚40次的成毅遇到新娘子楊紫還是手足無措，「我第一次掀蓋頭好緊張啊。」
楊紫、成毅在《沉香重華》因觸犯天界禁愛令無法相守，成毅為天職放棄愛情，讓楊紫心碎投胎轉世，但命運讓兩人於凡間重逢，這回換成毅求愛逃避感情的楊紫，陷入追妻火葬場。劇中，兩人前後共吻了11次，但每次兩人一接吻必迎來虐心劇情，被網友評論「吻11次虐11次」。
在「大婚之吻」的幕後花絮中，兩人在拍攝前頻頻鬥嘴、打情罵俏，成毅說：「我第一次掀蓋頭好緊張啊。」被楊紫抓包說謊：「你騙人，我看過你掀蓋頭的影片。」成毅忍不住喊冤：「我在戲裡結婚就結了40多次了。」還順便虧楊紫：「妳大概結婚80多次了。」讓楊紫當場又好氣又好笑。
另一場成毅公主抱楊紫的戲，在幕後拍攝時，成毅男友力爆棚，一把抱起楊紫就說：「妳好輕啊，妳才60斤（36公斤）吧！」女方擔心公主抱的路途有階梯會發生危險，成毅立刻霸氣喊話：「相信我，放心，我不會傷到妳的。」果然他反覆拍攝多次都穩穩的抱著楊紫，劇組也認證他又man又貼心。