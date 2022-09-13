宋芸樺、夏于喬傻傻分不清？研究：陌生人雙胞胎基因相似！

我是廣告 請繼續往下閱讀
有個專有名詞特別形容這個現象，叫做「陌生人雙胞胎」。大家都以為只是開玩笑而已，不過最近一篇發表在《細胞報導 Cell Reports》的西班牙研究，結果可能會跌破你的眼鏡或隱眼，而且未來的應用更是超乎想像的認真。Esteller博士率領的研究團隊在2005年研究過同卵雙胞胎，雖然DNA一樣但基因表現和後天行為不同，讓同卵雙胞胎還是有那麼一點點差異。
Esteller試想，那如果長很像的兩個人但完全沒有血緣關係，基因會有關聯性嗎？簡直是腦洞大開的問題，然後他又開始研究了。研究人員和加拿大攝影師Brunelle合作，他從1999年就開始收集陌生雙胞胎的照片，利用三種不同臉部辨識演算法，最後擷取32組的照片。研究人員收集這32組受試者的詳盡資料，包括身型、教育程度、生活習慣、是否有寵物、生育史、唾液DNA。
研究發現有16組被臉部辨識演算法判斷為同一種長相，可以說被電腦判定是同一個人！其中的9組更是在基因型分析上歸納為同一類。（當然，DNA還需要甲基化等等複雜過程才會造就每個人獨立的表現）另外，個人資料調查像是身高、體重、吸菸史、教育程度等等，在這些組別也有高度的相似度。看不懂沒關係總結來說「相似的基因型不只能讓外表長得很像，更會影響人的行為和習慣。」
雖然研究有些限制（樣本數很小、人種多為歐洲人、辨識系統用黑白的），但這個研究有許多發展的潛力，譬如：鑑識醫學：利用採集到的罪犯DNA重組臉部特徵、基因診斷：藉由長相推論基因型，找到潛在疾病。意外撞臉的人在DNA或許有某種程度的相似，但基因複雜的轉錄轉譯和不同的微生物系統，造就每個人差異。盧廣仲和民歌手包美聖的相似度不只在臉上，音樂造詣都是一流，好像讓這篇研究多了一點可信度？不過世堅與恰吉的關係可能超越科學了。
Ref: People with similar faces likely have similar DNA, Cell Reports 2022
Pic: 各大新聞資料
文章來源：闕壯理醫師「陌生人雙胞胎：基因意外相似」
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55069
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw