辦公室風水撇步！桌面要左高右低 「這3招」開運招桃花
不只居家空間注重風水，人們一整天裡待最久的辦公室空間，更要注意桌面擺設與佈置，做得好不只工作運旺，還能招到桃花！IKEA分享「辦公室風水必學3招」，原來桌面收納「左高右低」才是王道？辦公室座位最好「有靠」，來點粉紅能招桃花。同時IKEA也搭配數款工作神物推薦，助攻大家開運，讓工作得心應手，甚至職場上滿滿貴人相助又能招好桃花。
辦公桌面收納「左高右低」！工作順手又順心
保持整齊乾淨的工作環境，有助於提升工作效率，尤其台灣風水有「左青龍，右白虎」一說，龍為高、虎為低，辦公桌面不只要常保清潔，更要掌握「左高右低」的收納密技，一但空間變得順手，工作起來當然就更順利。
辦公座位「有得靠」事業更牢靠
相信大家都知道，座位有得靠，事業運勢都更牢靠的風水說法。而人們長時間坐在辦公室裡打電腦，如果坐得不舒適，腰痠背痛、肩頸痠痛可是會通通找上門，不只影響工作效率，連人的健康都容易出問題。IEKA建議可以從辦公座位的舒適度改善起，最好換張有能支撐後背靠枕、適合自己的高椅背座椅，勁量減緩長時間久坐得不適。
辦公空間「來點粉紅」！招桃花旺人緣紅
大家在職場上最需要人氣，最好還有貴人相助，適當點綴些粉紅色的幸運小物，不只放鬆心情也容易招來好人緣。推薦能夠散發清新香味的物品，或是低調有顏值的粉色辦公神物，不僅適度點綴工作環境，更能帶來好心情，笑臉迎人最受歡迎。