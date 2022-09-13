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驚見上空裸照！台南牛稠子車站成背景　里長怒調監視器

▲近日傳出有幾位女性遊客，到牛稠子車站公園拍上空照，並上傳到網路上（圖／翻攝自鄭晴而臉書）
▲近日傳出有幾位女性遊客，到牛稠子車站公園拍上空照，並上傳到網路上（圖／翻攝自鄭晴而臉書）

編輯中心／綜合報導

2022-09-13 21:02:26

不少人出遊，都喜歡和景點拍照後上傳打卡，其中台南仁德牛稠子車站公園也吸引相當多遊客前往朝聖，但近日卻傳出，有多位女性遊客到該處「上空裸拍」，還將不雅照放到網路上，完全不顧其他遊客，讓當地里長相當氣憤，稱已調整監視器角度，如果經發現有違法行為，將交由警方調查處理，並希望大家能一起共同健康良好的環境。

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位在台南仁德區成功里成功二街的牛稠子車站公園，離台南知名的十鼓仁糖文創園區和奇美博物館不遠，內設有懷舊風格的月台、鐵軌造景以及仿真平交道，自2020年7月25日啟用後，是民眾假日休閒的好去處，也是熱門的婚紗攝影景點。

但當地里長鄭晴而今（13）日表示，近期陸續接獲民眾反映，有人在牛稠子車站公園拍攝不雅照片放在網路上，他強調「車站公園是集結很多善人出錢出力，黃先生提供土地由本人構思設計，目的是提供給大家一個旅遊、休憩、拍照、打卡之特色公園」。

鄭晴而說，現場共設有六部監視器，如果經發現有違法行為，將交由警方調查處理，在此提醒希望大家一起共同維護，「這是一個公共空間，造訪的民眾男女老少皆有，並不提供商業行為使用，更不允許在此拍攝妨害善良風俗照片」。（編輯：林莞茜）

▲近日傳出有幾位女性遊客，到牛稠子車站公園拍上空照，並上傳到網路上（圖／翻攝自鄭晴而臉書）
▲近日傳出有幾位女性遊客，到牛稠子車站公園拍上空照，並上傳到網路上（圖／翻攝自鄭晴而臉書）

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