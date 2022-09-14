莫斯科入侵烏克蘭遭遇挫敗　中俄關係料將更趨緊密

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儘管北京未明確支持莫斯科入侵烏克蘭，但在戰爭至今6個月期間，中俄穩步建立經濟和戰略關係，習近平並向蒲亭保證他支持俄羅斯的「主權與安全」。
分析人士稱，隨著中美關係急劇下降，北京認為有必要與這個龐大的北方鄰國培養好關係。
華府智庫史汀生研究中心（Stimson Center）中國計畫項目主任孫韻（Yun Sun）告訴法新社：「無論俄羅斯（在烏克蘭）是否獲勝，中國都將尋求與俄羅斯緊密聯繫，這主要是由美中關係現狀所決定的。」
孫韻說，身為世界第2大的核子強國，「俄羅斯不是一個可以被排除的地緣政治大國」。中國視俄羅斯為重要合作夥伴，能改變華盛頓所主導的國際體制。
中國外交事務主管楊潔篪昨天告訴俄羅斯駐華大使德尼索夫（Andrey Denisov），習近平和蒲亭可以共同合作，「推動國際秩序朝著更加公正合理的方向發展」。
在貿易方面，中國近幾個月增加俄羅斯石油進口，從5月到7月俄羅斯連續3個月成為中國最大的石油供應國，這有助於抵消莫斯科的損失。
幾年來中美關係一直令人擔憂，貿易戰並無緩和的跡象，華盛頓還指責北京侵犯人權。8月，美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台激怒北京，雙方關係再創新低。
上週，習近平派中國人大常委會委員長栗戰書赴俄羅斯與蒲亭會面。中國官媒報導，栗戰書告訴蒲亭：「兩國政治互信、戰略協作、務實合作都達到了新高度。」
栗戰書訪俄正值俄羅斯在烏克蘭經歷一系列重大軍事逆轉，烏軍重新奪回大片領土。分析家孫韻表示，俄羅斯「若在戰爭中被削弱，對中國來說不一定是壞消息，因為這將讓北京在雙邊關係中變得更具主導地位」。
仔細觀察栗戰書的訪問還可以發現，即使莫斯科將北京描繪成其入侵的支持者，中國仍力圖避免因烏克蘭戰爭而遭到西方制裁。
俄羅斯國會一份文件宣稱，栗戰書曾表示：「我們完全理解俄羅斯為保護其關鍵利益而採取所有措施的必要性，我們正在提供我們的協助」。
這句話卻未出現在中國官方的報導中，說明雙方信息脫節。
美國約翰霍普金斯高等國際研究學院（Johns Hopkins School of Advanced International Studies）全球事務教授白蘭斯（Hal Brands）上週在推特上評論稱：「隨著俄羅斯處境惡化，蒲亭將尋求中國提供更多支持。」
本週，習近平和蒲亭將在峰會場邊會晤。這將是蒲亭自2月訪問北京以來兩人首次會面。
華盛頓美利堅大學（American University）研究威權政體學者唐志學（Joseph Torigian）表示，兩人這次會面是「在戰場非常動蕩的時刻舉行，這可能意味俄羅斯特別希望得到中國的協助」。
他告訴法新社：「我們不曉得這個要求會有多困難，也不知道中國認為在不犧牲自己經濟利益的情況下，能夠提供多少幫助。」（譯者：楊明暐/核稿：林治平）1110913