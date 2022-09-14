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虎父無犬子！洪森欽點長子接班　打造柬埔寨世襲王朝

▲柬埔寨總理洪森力挺長子洪馬內接班。左為洪森，右為洪馬內。（圖／美聯社／達志影像）
▲柬埔寨總理洪森力挺長子洪馬內接班。左為洪森，右為洪馬內。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊雅婷／綜合報導

2022-09-14 08:17:182022-09-14 09:28:41

柬埔寨政治強人、總理洪森（Hun Sen）掌權37年，一直以強硬鐵腕治國，打壓異己絕不手軟，大權在握。隨著年紀漸長，70歲的洪森開始安排長子洪馬內接班，去年他所領導的人民黨（Cambodian People’s Party）決議擁立洪馬內成為下屆總理人選，洪森9月13日赴暹粒視察時談到此事，再次強調洪馬內是因能力十足，才被推選為未來的總理候選人，和洪森家族權力世襲無關。

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洪森赴暹粒訪視搬離吳哥窟古蹟區的數百戶家庭，他提到像這樣大型的搬遷行動並不容易，需要政府提出有效的解決方案，並形成可遵循的政策，強調「即使我不掌權，未來的（總理）接班人也要按照這樣的政策治國」，之後更進一步表示，「洪馬內就是我的接班人」。

洪森認為，洪馬內是因能力和條件兼具，才會被人民黨推選為總理接班人選，他強調，「這不是權力世襲，就算洪馬內不是我兒子，我也會支持他，因為他可以領導人民黨和國家。就洪馬內是（副總理）謝速帕拉或（國務部長）占比塞的兒子，我也會同樣支持，希望他能擔任總理。

洪森更表示虎父無犬子，畢竟他如此努力建設柬埔寨，相信兒子也不會毀了國家，對於兒子的讚賞溢於言表。

資料顯示，44歲的洪馬內18歲赴美就讀西點軍校，之後在紐約大學及布里斯托大學求學，並取得經濟學博士學位，是洪森夫妻最鍾愛的兒子。
                                                    

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