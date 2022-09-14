逾5成民眾做醫美當保養！　揭密娛樂名人最愛療程

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擔任醫美診所院長的陳諭正醫師說：「很常會有藝人來諮詢，為了能在鏡頭前完美呈現，可以達到漸進式自然美麗的電音雙波就是他們的首選；而平日面臨大量拍攝工作的網紅及模特兒們，為了能夠零死角展現臉龐，通常會選擇以肉毒與玻尿酸來進行面部線條精修。」陳諭正院長進一步說明：「電音波拉提是運用無線電波或超音波穿透皮膚層的原理，達到改善肌膚鬆弛與治療皺紋等效果；而備受消費者喜愛的鳳凰電波和今年具備最新線性探頭技術的立線音波就能夠有效幫助全臉拉提緊緻有感，還能幫助減少臉上細部的頑固脂肪；同時搭配肉毒桿菌素來減少動態紋路以及利用玻尿酸填補面容凹陷處，更能有助於呈現絕佳氣色並修飾立體輪廓。」
▲細心溫柔的古恬音醫師，能因應客人自身狀況及需求，客製化最佳療程方式，以獨特的美學眼光為每一位客人把關。
安心醫美環境塑造出色口碑 網紅首選維持美麗的秘密基地
現今社會對於醫美療程接受度迅速增加，同時願意定期進行保養的年齡層逐漸降低，知名醫美集團看好未來年輕族群的消費潛力，在擁有五鐵共構優勢的台北車站商圈開設「台北站前館」旗艦館別，以卓越的醫療品質為根基，輔以專業團隊及完善的獨立私隱空間；不僅大樓出入分子單純，而且超過20間的獨立美容室，尊重所有前來保養的客人最在乎的隱私考量。
近期在節目上表現出色的蘿拉是IG粉絲超過50萬以上的女神，自己更是不吝嗇大方分享保養祕訣，蘿拉表示：「因為自己本身算是敏感膚質，除了基礎護膚外不會輕易進行醫美保養，但幫我諮詢的陳諭正院長非常專業又細心，諮詢師及護士們也都非常溫柔細心，在療程進行時都讓人非常放心，而且定期搭配醫美療程也有助於平時保養，現在我都介紹姊妹們一起來。」
明星藝人齊聲推薦 締造娛樂圈不老風潮
在娛樂圈中擁有廣大好人緣的DJ Dennis對自身要求高，不論是體態跟外表都進行嚴格控制，偶爾也適當的選擇醫美療程進行保養做更好的維持；Dennis說：「身為專業的主持人，良好的體態及外貌管理對我來說非常重要，醫師不只專業，而且會適時地提供建議，像我做音波療程前就強調自己比較怕痛，但醫師跟護理師們除了事前會說明狀況，療程中也會安撫我的情緒，整個過程比我想像中的更輕鬆愉快的就完成了，讓我非常放心將自己交給他們。」
精通中英日主持的藝人安娜也表示：「我平時都會定期在診所進行保養，每次來保養的時候都覺得這裡的諮詢師跟醫師都好溫柔，很注意我的感受，療程後也會定期關心我的保養及照護問題，真的私心推薦，每個月在診所定期以皮秒雷射進行保養，呈現絕佳膚況，就連化妝師都稱讚我的膚況細緻且無懈可擊。」
專業醫師分科問診 細心諮詢溫柔護理
除了諮詢師及美容師們隨時為顧客提供最佳保養建議外，台北站前館由醫美集團中經驗豐富的陳諭正醫師擔任院長，同時領軍技術精湛且認真問診的醫師團隊來為愛美的民眾服務；其中雷射醫師團隊完全由細心溫柔的女醫團隊來為客人服務，秉持著女性特有的細膩、同理心、專業、美感以及隱私，全方位照顧時下女性的愛美需求。
微整醫師中也特別延攬台大外科專業的古恬音醫師駐診，能因應每個人自身不同的狀況及需求，客製化最佳療程方式，並以獨特的美學眼光為每一位客人把關，在看診時能與客人親切交談，進行治療時果斷直率的判斷力，也倍受客人好評；而由國泰醫院出身的嚴嘉容醫師則擅於利用親切溫和的問診風格，卻又保有溫暖堅定的口吻與施作療程的耐心輕巧，為客人找出最適自身風格的自信美麗。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55099
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