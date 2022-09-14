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任天堂《皮克敏4》來了！30秒預告曝　睽違10年再推新作

▲任天堂即將推出玩家期盼已久的《皮克敏》系列最新作品，並命名為《皮克敏4》。（圖／翻攝自任天堂YT）
▲任天堂即將推出玩家期盼已久的《皮克敏》系列最新作品，並命名為《皮克敏4》。（圖／翻攝自任天堂YT）

記者張志浩/綜合報導

2022-09-14 10:50:19

任天堂在昨（13）日舉行線上直播發表會「Nintendo Direct」，40分鐘的預錄影片中，除了公開《薩爾達傳說 曠野之息》續篇、《星之卡比 Wii》將冠上「豪華版」之名登陸Switch等消息外，有「瑪利歐之父」稱號的宮本茂也現身，宣佈即將推出玩家期盼已久的《皮克敏》系列最新作品，並命名為《皮克敏4》（Pikmin 4），預計在2023年於Nintendo Switch平台推出，不過稍嫌可惜的是，任天堂並未詳細對遊戲的玩法做說明，不過釋出的短短幾秒畫面，仍讓粉絲們為之瘋狂，直呼「終於啊！」

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《皮克敏》系列是任天堂開發的即時戰略電子遊戲，主角只要從地面拔出想像生物「皮克敏」，皮克敏就會跟在主角後面，若投擲皮克敏，就能讓他們搬運如水果一樣的巨大物品、收集碎片、築橋等，替主角開拓出路，遊戲中主角也能和皮克敏一起和巨大怪獸戰鬥。

▲（圖／翻攝自任天堂YT）
▲遊戲中，主角可以和皮克敏們共同探索世界、對抗敵人。（圖／翻攝自任天堂YT）
而《皮克敏》系列首作在2001年發行，對台灣玩家來說，是第3代經過移植和強化後的《皮克敏3豪華版》，除了遊戲屬於任天堂Switch版本外，也是這系列首次出現的中文化作品，加上遊戲操作方式簡易，台灣人接受度也高；而透過這次的發表會釋出的畫面可見部分場景及 LOGO，玩家似乎可以用接近地面的皮克敏視角進行遊玩，不過具體方式，需再等待後續資訊釋出；此外，因為在Nintendo Switch上更容易操作，因此《皮克敏4》應該會專注在皮克敏系列最主要的遊玩方式「當多慮」這項規劃管理戰術。

▲（圖／翻攝自任天堂YT）
▲任天堂透過這次的發表會，也釋出遊戲的部分場景和《皮克敏4》最新LOGO。（圖／翻攝自任天堂YT）
據了解，上一代的《皮克敏3》是在2013年7月13日於Nintendo Wii U平台推出，後續則在Nintendo Switch平台推出移植版本，並在2020年10月30日上市，此次推出的《皮克敏4》是該系列作品第4款遊戲，睽違10年再度釋出新作，玩家們也難掩興奮之情，日前甚至還有媒體報導任天堂京都研發中心發生火災，導致開發中的《皮克敏4》母片遭到燒毀，但事後證實，是因為玩家們等《皮克敏4》太久，所以上網「反串」；而台灣網友也直呼「終於來了！我好開心啊」、「沒想到阿！老任居然沒忘記這IP」、「之前說燒掉還有點擔心，原來是假的」。


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