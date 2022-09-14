任天堂《皮克敏4》來了！30秒預告曝　睽違10年再推新作

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而《皮克敏》系列首作在2001年發行，對台灣玩家來說，是第3代經過移植和強化後的《皮克敏3豪華版》，除了遊戲屬於任天堂Switch版本外，也是這系列首次出現的中文化作品，加上遊戲操作方式簡易，台灣人接受度也高；而透過這次的發表會釋出的畫面可見部分場景及 LOGO，玩家似乎可以用接近地面的皮克敏視角進行遊玩，不過具體方式，需再等待後續資訊釋出；此外，因為在Nintendo Switch上更容易操作，因此《皮克敏4》應該會專注在皮克敏系列最主要的遊玩方式「當多慮」這項規劃管理戰術。
據了解，上一代的《皮克敏3》是在2013年7月13日於Nintendo Wii U平台推出，後續則在Nintendo Switch平台推出移植版本，並在2020年10月30日上市，此次推出的《皮克敏4》是該系列作品第4款遊戲，睽違10年再度釋出新作，玩家們也難掩興奮之情，日前甚至還有媒體報導任天堂京都研發中心發生火災，導致開發中的《皮克敏4》母片遭到燒毀，但事後證實，是因為玩家們等《皮克敏4》太久，所以上網「反串」；而台灣網友也直呼「終於來了！我好開心啊」、「沒想到阿！老任居然沒忘記這IP」、「之前說燒掉還有點擔心，原來是假的」。