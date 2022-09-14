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韓饒舌歌手Loco宣布結婚！認「命運般重逢」：就是要娶她

▲參加選秀節目《Show Ｍe The Money 》第一季獲得冠軍而爆紅的南韓人氣饒舌歌手Loco昨（13）日在IG上拋出結婚喜訊。（圖／翻攝Loco IG）
▲參加選秀節目《Show Ｍe The Money 》第一季獲得冠軍而爆紅的南韓人氣饒舌歌手Loco昨（13）日在IG上拋出結婚喜訊。（圖／翻攝Loco IG）

娛樂中心／綜合報導

2022-09-14 11:14:472022-09-14 11:17:51

因參加選秀節目《Show Ｍe The Money》第一季獲得冠軍而爆紅的南韓人氣饒舌歌手Loco昨（13）日在IG上拋出結婚喜訊，和女方交往2年確定「就是要娶她」，消息一曝光，也讓各界又驚又喜，紛紛獻上祝福。

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Loco昨天在IG發出一張白背景配白愛心的照片，並透露自己退伍以後就遇到了生命中對的另一半，女方是以前曾住在同個社區的朋友，兩人時隔多年見面，很快發展成戀人關係，「交往2年以來，我們都很尊重彼此的工作，一起分享幸福又珍貴的時間，很自然地就有了一起共度餘生的約定」。

▲南韓人氣饒舌歌手Loco昨（13）日在IG上拋出結婚震撼彈。（圖／翻攝Loco IG）
▲南韓人氣饒舌歌手Loco昨（13）日在IG上拋出結婚喜訊。（圖／翻攝Loco IG）
Loco也坦言，自己有時在舞台上會不安、沒有自信，而女友都理解，也會帶給他幸福感，並消除不安，「可能很多粉絲都知道，我常常在新聞提到《Soy latte》的那個女孩就是她」。

▲Loco坦言，自己有時在舞台上會不安、沒有自信，而女友都理解。（圖／翻攝自LocoIG）
▲Loco坦言，自己有時在舞台上會不安、沒有自信，而女友都理解。（圖／翻攝自LocoIG）
不過兩人的婚禮因為新冠肺炎疫情影響，只會邀請至親好友到場，低調舉行。最後，Loco也不忘感謝粉絲，「出道10年，托粉絲的福，我一直都抱著感謝的心活動著，今天計畫的作業會按照計畫進行，也會帶出更多樣化的演出，更會藉由即將發行的專輯，和大家經常見面」。（編輯：郭佩蓉）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
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