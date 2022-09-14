牛稠子公園遭裸胸女染黃！車站「等無火車」竟藏滿洋蔥
真的是教壞囝仔大小！近日台南仁德知名景點「牛稠子車站」竟傳出女子當眾裸胸「上空」拍照打卡，不僅嚇壞現場遊客，還把不雅照上傳到網路上，讓當地里長一氣之下移送警局。正因牛稠子車站是台南仁德當地很重要的景點之一，Google搜尋更有4.4顆星高評價。那究竟這被不速之客「染黃」的牛稠子車站到底甚麼來頭呢？原來它是一處「等無火車」的火車站，擬真完整舊式車站風味，遊客可以恣意在鐵道上拍照不用怕平交道「叮叮叮」開罰，是各地旅客必來的台南景點之一。
牛稠子車站其實本是一處荒煙蔓草的地方，在當地里長號召里民合力努力下，成功打造擬真月台、鐵軌、候車亭等，是全台唯一一座「沒有火車經過的車站」，2020年開幕就意外爆紅吸引大票遊客拍照打卡。除此之外，附近還有不少知名景點，像是奇美博物館、十鼓仁糖文創園區等等，一趟就能玩遍台南。
仁德成功里里長鄭晴而當年開幕時接受媒體訪問坦言：「把這裡的土整好，買一些新的建材，帶著同業用一天天的時間，做到現在實際已經經過了八個月。」所以，與其說這是一處鐵道公園，更可說是社區再造的成功案例，透過里民與里長的努力，成功把過去很冷清的社區招來人氣。
如今被不速之客白目「染黃」，風聲傳出瞬間毀了里長與當地民眾的心力，難怪一手推動該計畫的里長鄭晴而氣到發文：「車站公園是集結很多善人出錢出力，黃先生提供土地由本人構思設計，目的是提供給大家一個旅遊、休憩、拍照、打卡之特色公園。」鄭里長言重指出，牛稠子公園是一個公共空間，造訪的民眾男女老少皆有，並不提供商業行為使用，更不允許在此拍攝妨害善良風俗照片。最後鄭里長忍無可忍，希望藉由調監視器的方式移送警局，希望藉此維護這一社區所有里民的心血結晶。