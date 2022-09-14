批侯友宜扭曲歷史事實　民團籲向鄭南榕家屬道歉

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陳俐甫認為，侯友宜在警界服務的時代剛好是台灣民主化的時代、威權體制統治的後期，他曾經扮演維護治安及威權打手的雙重角色，但侯現已不是過去的政務官，而是企圖謀取總統大位的公共政治人物，因此更應該對過去的行為清楚說明，另提到過去侯逮捕盧修一時，刻意對停下車的盧修一噴辣椒水，質疑當時的逮捕行動需要做到這種程度嗎。
羅致政表示，歷史可以原諒，但是不能遺忘。侯友宜應該要體會過去所做是錯誤的，並且誠懇面對轉型正義的歷史責任，誠心道歉，不能夠繼續合理化過去所做所為，不然台灣的民主自由體制會受到很大衝擊，抱著錯誤及邪惡的心態，不懂得認錯，這是台灣歷史的悲哀，也表示台灣轉型正義沒有完成。尤其侯友宜可能競逐國家領導人，未來有可能成為影響台灣時代發展的人物，因此呼籲台灣經過民主轉型，身為民主體制選出的首長，不能再躲在時代遮羞布後，扮演邪惡的角色，必須有面對過去作為的勇氣，向受難者家屬道歉。
鄭南榕基金會執行長劉璐娜以鄭南榕過去曾有的發言強調，台灣人民的覺醒是台灣未來發展的關鍵。侯友宜可怕的是他的言行所代表的價值觀，還有他身邊年輕人對於歷史素養的不足，這會影響台灣未來民主的發展。中國血腥統治香港，過去香港人民疼愛尊敬的警察成為壓迫及傷害人民的工具，每個人是否按照良心選擇及行動，會影響國家的發展樣貌。
東吳大學法律系教授胡博硯認為，加害者的反省及道歉，是台灣轉型正義的未竟之功。故且不論責任的追究，台灣的受難者及家屬，都尚未得到威權世代加害集團的道歉。過去德國納粹及東德共產黨，以依法行政為藉口迫害猶太人及東德人民，都在後來的審判過程被追究責任。侯友宜的發言反應了他對轉型正義的態度，這樣的人無法帶領台灣走向和解及更自由民主的國家。
桃園市議員參選人魏筠分享了父親魏廷朝和侯友宜曾發生的故事，魏廷朝1979年因美麗島事件被捕，在1986年因為母喪奔喪之時，侯友宜讓魏廷朝帶著腳鐐手銬，在家族面前跪拜母親靈位，而且一跪拜完，就立刻要把魏廷朝押走，連多幾分鐘的時間都不願讓魏廷朝待在母親靈前，所以讓家屬和侯大打出手。質疑侯依法行政需要這樣泯滅人性嗎，還是其實內心仇視這些民主異議分子，找各種機會羞辱他們。
身為陳文成基金會董事的台北市議員參選人詹晉鑒表示， 侯友宜用辣椒水噴盧修一的臉、逼鄭南榕自焚，連讓魏廷朝在母親靈前多哭幾分鐘的時間都不給，難道這些都是依法行政，侯友宜是民主轉型的反面教材，過去用反民主手段當大官，現在用選舉謀取大位，侯友宜的言行正表示台灣轉型正義的路還很長。
最後陳俐甫副會長總結，從侯友宜過去對待鄭南榕、盧修一和魏廷朝的情形，讓人覺得侯友宜在關鍵時刻都沒有做出良心的選擇，這反應的是侯友宜內心的價值跟人格有問題，呼籲侯應該悔改道歉，才有資格參與民主前輩以血淚爭取到的選舉。