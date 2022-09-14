快訊／本土確診+49540！死亡個案增37人　境外移入168例

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指揮中心指出，今日新增37例本土病例死亡個案，為21例男性、16例女性，年齡介於20多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、34例具慢性病史、32例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年7月17日至9月11日，死亡日期介於9月3日至9月11日，詳如新聞稿附件。
指揮中心說明，今日新增168例境外移入個案中，為97例男性、71例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自越南(24例)，印尼(6例)，菲律賓(4例)，新加坡及泰國(各2例)，韓國、柬埔寨、香港、印度及中國 (各1例)移入。另 125例感染國家調查中。入境日期介於今年7月31日至9月13日。
指揮中心統計，截至目前國內累計16,931,517例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含11,119,820例排除)，其中5,804,343例確診，分別為31,292例境外移入、5,772,997例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計10,366例COVID-19死亡病例，其中10,350例本土，個案居住縣市分布為新北市2,188例、臺北市1,161例、臺中市1,046例、高雄市970例、臺南市796例、桃園市786例、彰化縣608例、屏東縣418例、雲林縣324例、南投縣304例、苗栗縣261例、嘉義縣244例、基隆市225例、宜蘭縣213例、花蓮縣174例、嘉義市及新竹縣各166例、臺東縣146例、新竹市106例、澎湖縣29例、金門縣19例；另16例為境外移入。
指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。（編輯：陳苾暐）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。