男星解放慾望大談私密事！伴妻挺過流產低潮 無預警報喜
約翰傳奇（John Legend）於9月9日推出新專輯《LEGEND》，他於今（14）舉辦線上媒體訪問。除了分享專輯的創作靈感外，他也透露專輯中有許多歌曲是寫給先前流產如今懷上第三胎的愛妻。
約翰傳奇此次推出的雙專輯《LEGEND》總共有24首歌曲，他透露花了很多精力去創作，原因是在這2年裡，他累積了許多創造能量，也有很多不同的感悟，因此把多首歌曲直接放進了專輯中。專輯分為兩部，分別是ACT I和ACT II，ACT I當中的作品宛若「星期六夜晚」，將慾望、自我、性愛與冒險等刺激感受完全釋放；ACT II則是「星期日早晨」，將約翰最療癒、私密、深情的面向一次捕捉。寵妻的他在專輯中有許多首歌曲是寫給懷著第三胎的老婆克莉絲汀，其中太太最喜歡《Stardust》，歌曲陪伴兩人走過2020年流產的悲痛，「這首歌對我們來說很重要，那時我們都還沒走出失去寶寶Jack痛苦，在那段艱難的時光裡，這首歌療癒著我們。」也表示，他藉由歌曲表達故事，原因之一是他有許多話想說，24首歌以愛貫穿。
而專輯名稱，之所以取名「LEGEND」，是因為約翰反思如今的自己是誰，「我是個藝術家，我的名字、成就、事業等，成為了今天的我，這張專輯就是在講這些。」相隔許久以歌手的身分與大家見面，被問到有沒有機會在亞洲舉辦巡演，他提到：「不會那麼快，最快可能要明年，希望能把我的歌曲帶到全世界。」