男星父驟逝缺席圓夢現場！身體不適堅持不開刀 崩潰痛哭
「芒果王子」楊哲上周日在高雄舉行「虎哩旺」感恩公益演唱會，這場入行以來的首次個唱，原本要在3月舉行，但期間遇上疫情、全家確診與喉嚨長繭等變數，延期3次。感恩餐會現場湧入1200名粉絲力挺，歌唱老搭檔談詩玲、謝宜君與吳俊宏現身熱唱，楊哲想到年初過世的父親，無法出席首次個唱，在舞台上飆淚「唯一的遺憾」。
楊哲自選秀節目冠軍踏入歌壇，之後以創作詞《夢中的情話》受到江蕙的青睞，讓楊哲正式出道，但對於首次個唱，可說是一波三折，原本3月開唱，期間遇上疫情嚴峻、楊哲全家確診、診斷出喉嚨長繭等，讓演唱會延期3次，時隔半年終於如願開唱，楊哲表示：「這段期間歷經許多變故，一度懷疑人生，以為舉行個唱是個無法實現的夢。」
為了努力圓夢，身受確診後遺症氣喘所苦，再加上喉嚨長繭，楊哲坦言為了開唱訓練，曾一度身心俱疲，但想到在天上的老爸，心中的動力再度點燃，為了完美開唱，楊哲努力接受喉嚨的特製精油按摩，勤喝蜂膠調養聲道，楊哲並說有請教過歌壇前輩，得到的建議，先暫緩開刀，以調養方式來改善，目前歌聲已回復9成之多，也因為揹負著首次開唱壓力，讓我逼著自己有耐心的調理身體，開心狀況獲得改善，延遲半年的新專輯錄音也將復工。終於順利開唱，楊哲透露，很感謝這段期間愛妻的辛勞付出，成就了這場演出，楊哲含淚表示：「唯一的遺憾則是在天上的父親，由演唱會籌備開始，在歌唱路上最支持我的父親就很期待著我的第一次個唱，怎料年初驟然過世，父親的缺席讓我感到遺憾心傷，但我深信父親此刻也在現場為我加油打氣。」