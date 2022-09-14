死亡＋37！20多歲男確診後昏迷隔天病逝 有心律不整病史
中央流行疫情指揮中心今(14)日公布國內新增49,708例COVID-19確定病例，分別為49,540例本土個案及168例境外移入；另確診個案中新增37例死亡。而最年輕的死亡個案為一位20多歲的男性，本身患有心律不整病史，確診當日就在家昏迷，送醫急救後隔天即病逝。死因為新冠肺炎和心律不整。
指揮中心指出，今日新增37例本土病例死亡個案，為21例男性、16例女性，年齡介於20多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、34例具慢性病史、32例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年7月17日至9月11日，死亡日期介於9月3日至9月11日。
醫療應變組副組長羅一鈞說明，比較值得注意的年輕死亡個案是一位20多歲的男子，有接種3劑疫苗，本身患有心律不整病史。9月9號快篩陽確診，當天視訊看診時有開立藥物，不過晚上被發現在家昏迷，緊急送醫急救後，進行插管治療，隔天就病情惡化過世，死因為新冠肺炎和心律不整。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
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