蘋果供應鏈從中國走向全球！未來iPhone代工廠現2大轉折

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「上海封城給蘋果很大的衝擊與震撼，這是無法預期、無法管理、不可控制！」天風國際證券研究與策略部副總監郭明錤形容，這讓蘋果更下定決心要供應鏈加速分散，踏出中國。
在蘋果強力驅動下，蘋果供應鏈出走中國的態勢正在加速中。根據《財訊》指出，最新推出的AirpodsPro2，雖然前期研發在中國，但這次的製造卻已經百分之百在越南，並由中國廠商擔綱，其中立訊吃下超過九成的訂單，歌爾為次要供應商。這也是蘋果新產品首度在非中國地區大規模生產。
《財訊》分析，台灣代工大廠鴻海、和碩、仁寶也都積極布局越南製造，包括Macbook、Apple Watch、iPad等產品已陸續從越南量產出貨。就鴻海而言，越南廠已是中國以外最大的海外廠區，員工人數超過六萬人。
除了越南備受矚目之外，《財訊》也指出印度製造的比重以及量產能力也快速提升當中。目前印度量產iPhone14的時間落後中國約六週，因為印度人在管理、技術、量產能力還沒追上中國，但與過去進度落後半年相比，時間差已縮短，明年一定更有機會進一步拉近。
另外，中國生力軍的崛起，重新改寫蘋果供應鏈的版圖。郭明錤提到聞泰科技是中國最大智慧型手機代工製造廠，今年首度拿下Macbook Air舊機種代工訂單，也將打破台廠獨大的局面。