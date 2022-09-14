柯文哲譏口罩令「很好笑」 王必勝：他每天都很多見解
中央流行疫情指揮中心今(14)日公布國內新增49,540例COVID-19本土病例，連續兩天本土破4萬，疫情正在回溫，呼籲民眾落實防疫措施。而台北市長柯文哲日前表示，現在全世界只剩「中國、北韓、台灣在嚴格戴口罩」，認為「這就很好笑了」。對此，指揮官王必勝回應說，戴口罩是最簡單有效的防疫方法，指揮中心會視疫情狀況調整最適當的防疫措施，更反酸柯文哲「每天都有很多見解」。
日前台北市議員陳重文在質詢柯文哲時，提到現在世界大多數國家都不用戴口罩，為何台灣脫口罩的時間比別人慢？柯文哲則表示，全世界只剩「中國、北韓、台灣在嚴格戴口罩」，認為「這就很好笑了」，台灣不是反共，但和中國一樣採取嚴格口罩令，「不是很奇怪嗎？」
對此，王必勝表示，戴口罩是最簡單有效的防疫方法，最近疫情回溫，希望民眾能落實戴口罩的措施。王必勝也再次解釋禁止逐桌敬酒的規定，進食時當然必須脫口罩，但只要起身離席，便還是建議得把口罩戴好。對於柯文哲的說法，王必勝認為「柯市長每天都有很多見解」，也許明天又會說疫情升溫，防疫措施如何如何沒做好等等。不過王必勝也強調，無論是誰的見解，只要對防疫有幫助，都會納入參考。（編輯：倪浩軒）
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