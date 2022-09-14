綠中常會赴雲林！蔡英文揪遊子返鄉　力挺雲嘉嘉連線

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蔡英文表示，上周民進黨才組成女力連線，今天則有翁章梁、劉建國、李俊俋等三人組成的「雲嘉嘉會做事」連線。家是每個人出發的地方，也是終究要回來的地方，回鄉是要為家鄉做事，不是把家鄉變成自己的家，把縣市長當成家族事業，而沒有為家鄉人民著想。
蔡英文說，中央政府在雲嘉嘉投入醫療與科技產業等，要照顧傳統農業縣，更要促進產業轉型，讓年輕人返鄉。嘉義縣在翁章梁執政3年多後獲得五星縣長殊榮，雲林縣跟嘉義市都面臨發展轉捩點，選對人，地方中央才能一條心，雲林縣與嘉義市可以與嘉義縣一起聯手，落實聯合治理，進而成為幸福鐵三角。
蔡英文表示，雲嘉嘉有2項任務，一是讓嘉義縣持續進步，深化綠色執政、永續經營，也要重新贏回雲林縣與嘉義市執政權。「對手做不到的我們來做，翁章梁、劉建國、李俊俋將會用各自優勢互相補位，爭取最多資源」，用對家鄉最好的政策，串聯雲嘉嘉更美好未來。
翁章梁說，雲林縣、嘉義縣、嘉義市本就有很多的交集與共同點，這三地都是平原地帶，聚落型態都很像，如果沒有蔡英文政府政策的思維跟轉向，雲嘉嘉會非常辛苦。「劉建國、李俊俋與我有共同點，都經過長久政治訓練，他們2個甚至比我優秀」。
翁章梁說，「我們都準備好了」，再加上蔡政府的直接支持，雲嘉嘉可以做得很好。「李俊俋跟劉建國缺的是讓他們施展抱負的空間，我們3人要一起扭轉過去幾十年來雲嘉嘉的問題」。
李俊俋致詞，雲嘉嘉本就是同一個區域，雲林與嘉義縣是農業生產的地方，嘉義市提供就學、醫療、服務與消費，三個地方不是競爭，是要互相幫忙，變成區域治理聯盟。
李俊俋說，現任嘉義市長黃敏惠窩在嘉義市發展，不與翁章梁等人聯絡，自己已經當了13年 市長，沒做的事情再多4年，大概也做不起來、解決不了問題，嘉義市必須換市長，讓不同思維的市長，重新打造嘉義市政府。
劉建國則表示，站在雲林的土地上，看到嘉義縣實在覺得望塵莫及，雲林幾乎所有的評比都吊車尾，時間不能蹉跎、腳步不能再亂，不然恐永遠無法追上嘉義縣。
劉建國說，自己一直期待打造雲林新的方向與未來，「我面對全國最大的政治家族，不把雲林縣政府拿回來，雲林縣恐無法追上嘉義縣」，雲林是農業大縣，絕對有機會可以跟嘉義縣共同治理。
劉建國表示，站在雲林的土地上，看到嘉義縣實在覺得望塵莫及，雲林幾乎所有的評比都吊車尾，時間不能蹉跎、腳步不能再亂，希望透過選舉，打倒長期家族政治的結構，讓雲嘉嘉一起昂首前進。