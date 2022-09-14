皮膚紅腫癢不停？悶熱潮濕易長水泡　中醫推薦「1湯品」助改善

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台灣中醫預防保健協會創會理事長樓中亮在臉書粉專《樓中亮中醫博士》發文指出，夏天高溫讓人流了一身汗，但熱氣加上潮濕，是皮膚病的好發季節，容易出現青春痘、毛囊炎、香港腳、酒糟肌、蕁麻疹等症狀，其中濕疹、汗疹和汗皰疹最為常見。
▲ 濕疹、汗疹和汗皰疹最為常見。
樓中亮說明，當氣候悶熱、濕氣排出不順暢，加上汗液及皮屑堆積於皺摺處，長期刺激下會導致皮膚發炎，進而引發「濕疹」，出現水泡、紅腫、粗糙及搔癢等症狀。 至於小孩，一般在夏天比較容易長「汗疹」（俗稱痱子），當汗腺被阻塞、無法排汗，就會出現小水泡、顏色較暗的紅色腫塊等。平常容易流手汗、腳汗，或是長時間流汗的民眾，則是容易受「汗皰疹」困擾，由於皮膚長時間接觸水或汗，導致手掌、腳掌、手指或腳趾邊緣出現成群的小水泡，且搔癢疼痛，通常需要2至3週才會逐漸消退。
▲ 切記不要戳破、抓破水泡，以免水泡愈長愈多。
為了避免皮膚紅腫不適，樓中亮建議，選擇寬鬆通風的棉質衣服，時刻保持涼爽、減少流汗，流汗後要盡快擦乾，這樣汗液才不會刺激皮膚。他也提醒，盡量避開日曬、海水等可能刺激皮膚的因素，也要特別注意防曬乳、防蚊液有無化學成分，以免引起皮膚發炎。此外，過度乾燥也會導致皮膚炎，不妨在洗澡或洗手後，擦乳液或保濕產品來維持保濕。
樓中亮強調，若長了水泡，可以冷敷15分鐘，1天2至4次，盡量不要戳破、抓破水泡，否則水泡內的細菌會使周圍健康的皮膚感染，使水泡愈長愈多，嚴重時還會引發蜂窩性組織炎，一旦發現皮膚出現紅腫、結痂、劇烈疼痛等症狀，代表皮膚已經感染，應立即就醫尋求專業協助。
▲ 海帶綠豆湯能幫助預防或調養濕疹、皮膚濕毒搔癢及小兒痱子等，也有清熱利濕止癢的作用。
最後，樓中亮推薦，夏天可以用海帶30至50克、綠豆60至90克，加入適量水，煎熬成粥狀，並加入適量紅糖調味，製成「海帶綠豆湯」，不僅能幫助預防或調養濕疹、皮膚濕毒搔癢及小兒痱子等，也有清熱利濕止癢的作用，不過糖尿病患者、容易腹瀉者、正在服用中藥者，則不建議飲用。
本文經台灣中醫預防保健協會創會理事長樓中亮臉書粉專《樓中亮中醫博士》授權報導
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