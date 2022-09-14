營養師獨創超懶人吃蔬菜法！　就算天天外食也不怕沒吃到蔬菜

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這類店家通常會有燙青菜可以點，呂孟凡表示自己比較常吃的水餃連鎖店還有燉蘿蔔，也是蔬菜。餛飩連鎖店雖沒有燙青菜，但是有涼拌的小菜如青花菜、珊瑚草、小黃瓜等。
滷味、鹽水雞
滷味和鹽水雞這兩類外食可以點很多不同蔬菜，絕對不怕蔬菜吃不夠！
西式餐廳
西式餐廳一定會有生菜沙拉可以點，如果覺得不夠的話，通常還會有番茄蔬菜湯。蔬菜口味的義大利麵雖然也有蔬菜，但是通常份量都少得可憐。
便利商店
便利商店一定會有生菜沙拉，如打開就可以即食的沙拉、玉米筍、香菇等等，某些特定店家也有微波的調味蔬菜；此外，不介意口感的人不妨嘗試冷凍蔬菜。
迴轉壽司連鎖店
某家平價的迴轉壽司連鎖店也有青花菜、玉米筍、秋葵跟海帶。
火鍋店
火鍋其實是很容易吃到蔬菜的外食選擇，如小火鍋一定會有蔬菜盤，一些火鍋店也有蔬菜區可以自取。
懶人蔬菜
此外，呂孟凡也推薦幾種在超市就能買到的懶人蔬菜，就是番茄、小黃瓜、和紅黃甜椒，非常適合討厭洗葉菜類的朋友們。因為不是葉菜類，所以清洗起來快速又方便，洗乾淨後用冷開水沖一遍就可以食用；小黃瓜可以直接拿來啃、番茄去蒂頭之後切塊就可以吃，還可配上起司片一起吃（廉價版的卡布里沙拉）、紅黃甜椒則是把蒂頭去除之後，再去籽就可以吃，覺得沒味道的話還可以沾一點和風沙拉醬。
呂孟凡表示，生吃蔬菜可以攝取到比較完整的維生素C（維生素C是水溶性、又怕熱），而紅黃甜椒就含有非常多的維生素C，生吃一顆就可以滿足一整天所需的維生素C份量！
本文經 營養師呂孟凡 臉書粉專《營養麵包（呂孟凡營養師）》授權報導
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